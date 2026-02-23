Daniela Guillén comença el 2026 amb una victòria a Mèrida
La pilot de Lloret de Mar s'imposa en la primera cita del Campionat d'Espanya MX Femení
Daniela Guillén ha donat el tret de sortida a la temporada 2026 amb una actuació impecable a la primera cita del Campionat d'Espanya MX Femení, disputada aquest cap de setmana passat a Mèrida. La pilot del Mequitec GASGAS Racing Team es va imposar en totes dues mànigues, situant-se com a líder provisional del campionat en el seu retorn a la categoria després d'un any d'absència.
Aquest 2026, Guillén compaginarà el Campionat d'Espanya en MX Femení i MX2, sempre que el calendari mundial li ho permeti, amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions al Campionat del Món Femení.
La de Lloret de Mar torna al nacional femení després de centrar-se la passada temporada en MX2, on va finalitzar 12ena a la classificació general després de disputar cinc de les set proves del calendari. La seva última participació completa a MX Femení va ser el 2024, any en què es va proclamar campiona d'Espanya guanyant les vuit mangues del campionat.
"Tinc les expectatives d'entrenar, agafar feeling amb la moto, fer settings, provar coses per posar-la a punt per al mundial, ja que queden pràcticament tres mesos encara", va comentar Guillén sobre com afronta aquest inici de temporada. "Pel que fa al campionat d'Espanya en MX2, un altre entrenament més: són tres mangues en un cap de setmana i amb els nois agafes més ritme. Vull centrar-me en el que l'any passat no feia del tot bé, com les sortides o saber posar la moto a punt. Estic contenta de tornar a les carreres i poder demostrar el que soc", va afegir.
El circuit extremeny va presentar un terreny exigent que va permetre treballar diferents aspectes tècnics i de posada a punt. Guillén va dominar totes dues mànigues amb autoritat, utilitzant la prova com un banc de treball real de cara als reptes internacionals. Aquesta temporada, el Mundial tornarà a ser el gran objectiu.
La pròxima cita serà els dies 14 i 15 de març a Malpartida, on competirà en la categoria MX2 del Campionat d'Espanya, continuant la seva preparació i acumulant ritme de carrera.
