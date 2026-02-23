Entrevista | Mariam Coulibaly Pivot de l'Spar Girona
"El meu objectiu és guanyar-ho tot"
La jugadora creu possible empatar l'eliminatòria amb el Fenerbahçe i tornar a Turquia pel desempat
La pivot de l'Spar Girona creu que acabaran superant el Saragossa a la classificació per emportar-se la lliga regular
Va somiar gaire amb els tirs lliures fallats dissabte a Salamanca?
Moltíssim. Després del partit hi vaig donar moltes voltes, sobretot que si els hagués ficat hauríem guanyat el partit i no hauríem anat a la pròrroga. Hi havia molta pressió i aquella nit no va ser fàcil. Vam fer nit a Salamanca i vam tornar diumenge en tren. D'aquestes coses també se n'ha d'aprendre i hem de continuar treballant perquè amb partits cada tres dies has de tornar a la feina ràpid i no mirar enrere. Sempre el partit més important és el pròxim.
Suposo que quan queden cinc segons pel final, el partit està empatat, i té dos tirs lliures, està convençuda que la victòria passa per les seves mans.
Sí, exacte. Vaig fallar el primer, però vaig pensar que si feia el segon també guanyaríem. Però també el vaig fallar. Ja li deia, n'hem d'aprendre d'aquestes coses.
Què va passar a Salamanca? Els va faltar benzina?
Jo crec que físicament estem bé tot i els viatges, partits i quilòmetres que portem acumulats. Veníem de Turquia i físicament vam estar bé en el partit. Però és cert que ens van faltar coses. Per exemple, paciència. Quan estàvem set o vuit punts o més amunt calia haver jugat amb experiència i cap, i no vam saber-ho fer. Només ens va faltar això. Estem bé en atac i en defensa, encara que perdéssim aquell partit.
Han tornat a perdre el lideratge en solitari i ara estan empatats amb el Saragossa. Què vol dir això, és un pas enrere?
Nosaltres sempre volem anar per davant i intentarem tornar-nos-hi a posar, líders. Jo crec que tornarem a posar-nos per davant del Saragossa, tot i que això encara és molt llarg i queda molt. Hem de mirar de corregir les coses que no funcionen, treballar sobretot en defensa, i estic segura que acabarem guanyant la lliga regular (riu).
Ara que parlem del Saragossa, tot i que abans han de jugar amb Fenerbahçe i Gernika, hi pensen en el partit del dia 6 de març a Fontajau? Pot ser clau.
Com diu, abans tenim el Fenerbahçe i el Gernika i cada partit compta. Ara estem centrades en el de dimecres contra el Fenerbahçe. No hi ha cap partit fàcil i tots s'han de preparar quan toca. El partit del Saragossa és clar que és important, sobretot per la possibilitat de guanyar i d'intentar recuperar l'average. A més juguem a Fontajau, i no és el mateix que fer-ho fora de casa.
Parlem del Fenerbahçe. Què podem esperar del partit de dimecres?
Doncs que millorem el que no ens va sortir allà, com ara la defensa en el darrer quart. Serà un partit diferent del de Turquia, encara tenim un parell de dies, i el volem preparar bé. El missatge que enviaria a l'afició és que és possible empatar l'eliminatòria, forçar el desempat, i tornar a Istanbul a jugar-nos la classificació directa per a les semifinals de l'Eurolliga. Elles són molt bones, però nosaltres també.
El Fenerbahçe? Elles són bones però nosaltres també. Podem forçar el desempat i tornar a Turquia
El Fenerbahçe té el millor joc interior d'Europa, amb Meesseman de líder?
Per mi tots els partits són com una final i no miro massa les rivals. Totes són difícils. Jo sé que he de treballar més en defensa per aturar les pivots.
Quin és l'objectiu a la Final Six?
Guanyar. I gaudir. Jo a l'estiu vaig venir a Girona per coses com aquestes, volia un equip guanyador, volia jugar l'Eurolliga i ara a més podré jugar la Final Six. Estic complint les expectatives que m'havia marcat, però això encara no s'ha acabat i vull complir els objectius. Cada pas que fas ha de ser per millorar, no per anar enrere. A la Final Six intentarem gaudir i guanyar. Hi tenim poc a perdre, i si hem de jugar els quarts, doncs també és una manera per arribar a semifinals.
Què ha millorat a Girona amb Roberto Íñiguez com a entrenador?
Roberto és una gran persona i un gran entrenador. He après moltes coses d'ell i he crescut com a jugadora. Estic molt contenta en aquest sentit. Ara hem de continuar treballant.
La lesió contra el Joventut li va fer perdre diversos partits. Es pateix més fora de la pista?
Sí, absolutament. Jo tenia aquella lesió (fissura de l'os cuboide amb afectació al lligament del peu esquerre) i potser algú altre hauria estat un mes o dos de baixa. Jo vaig treballar al màxim per tornar el més aviat i al final van ser unes setmanes. Però la vida d'una esportista és així, saps que has de conviure amb aquestes coses, amb les lesions...
Està fent un gran any a l'Spar Girona. Ha tingut ofertes per marxar aquest mateix curs o ja en té per a la temporada que ve?
Ara mateix estic concentrada en complir els meus objectius d'aquesta temporada. El que passi en el futur, ja es veurà.
Parla molts dels seus objectius de la temporada... quins són?
Doncs guanyar la Copa de la Reina, guanyar la Final Six, guanyar la lliga regular... i després els play-off. El meu objectiu és guanyar. Guanyar-ho tot.
Subscriu-te per seguir llegint
- La passió pel 'cheesecake' torna a portar cues al centre de Girona
- Joan Cardona: 'Vaig abraçar l'Oriol i li vaig dir 'nen, això que has fet és increïble'
- Mor per accident dins de l'hospital i troben el cos quatre dies més tard
- Un veí de Mont-ras alerta d’un 'amagatall' en una olivera i els Mossos hi troben cocaïna i haixix
- Una therian explica per què emula els animals: 'M’ajuda a connectar-me amb la natura i el meu ésser
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada
- Caçat a Cassà un conductor per circular temeràriament i molt begut per la C-65
- Xocolates Torras dispara la facturació un 75% en dos anys i arriba als 25 milions d’euros