El Comitè d'Àrbitres conclou que el 2-1 del Girona contra el Barça s'havia d'anul·lar

L'espai "Tiempo de revisión" considera que Echeverri fa falta a Koundé i que havia d'haver vist tarjeta groga

Fran Beltrán celebrant el 2-1 contra el Barça

Fran Beltrán celebrant el 2-1 contra el Barça / Aniol Resclosa / Aniol Resclosa

Jordi Roura

Jordi Roura

Girona

El Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) ha aprofitat l'espai "Tiempo de revisión" d'aquest dimarts per donar la raó al Barça en les seves queixes pel segon gol del Girona en el derbi del dilluns 16 de març a Montilivi. En aquella acció, al minut 86 i amb empat a un en el marcador, Fran Beltrán va marcar el gol de la victòria dels de Míchel després d'una polèmica per una possible falta prèvia d'Echeverri a Koundé. Des del CTA han explicat avui que l'argentí "trepitja amb els tacs el peu del defensor del Barcelona just abans de passar la pilota al company que marca. El VAR revisa tota la fase d'atac i, en considerar-la una acció interpretable per l'àrbitre, manté la decisió de camp validant el 2-1".

Per tot plegat, el Comitè d'Àrbitres recorda la regla 12: "una trepitjada temerària constitueix falta i amonestació. La disputa de la pilota no eximeix la infracció. Si un jugador trepitja a un rival amb força innecessària, ha de sancionar-se. Per al CTA, el davanter del Girona elimina a Koundé de l'acció defensiva, així que hauria de sancionar-se amb falta i targeta groga. El VAR hauria d'haver intervingut, en tractar-se d'un error obvi, clar i manifest, per a canviar la decisió i anul·lar el gol", sentència "Tiempo de revisión".

La derrota a Montilivi va coure molt al barcelonisme, que es va queixar impulsivament per aquesta acció del segon gol i va criticar durament l'actuació del col·legiat Soto Grado. Aquell 2-1 li va fer perdre al Barça el lideratge, recuperat aquest mateix cap de setmana gràcies a la derrota del Madrid a Pamplona (2-1) i el triomf blaugrana (3-0) contra el Llevant.

