Girona fa un reconeixement a l'esportista Nora Cornell
La gironina ha participat recentment en els Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina en la modalitat de “slopestyle” de surf de neu
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, acompanyat del regidor d’Esports i Joventut, Àdam Bertran, ha presidit aquesta tarda el reconeixement a l’esportista gironina Nora Cornell, que recentment ha participat en els Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina i ha assolit la dinovena posició en la modalitat de “slopestyle” de surf de neu.
“Avui Girona reconeix no només una gran esportista, sinó també un exemple de perseverança, talent i compromís. La participació de la Nora Cornell Pato als Jocs Olímpics d’Hivern és una fita que ens omple d’orgull com a ciutat, perquè porta el nom de Girona a l’escenari esportiu internacional”, ha destacat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.
“Per a Girona és un orgull immens reconèixer la trajectòria i l’esforç de la Nora Cornell després de la seva participació als Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina. Arribar a uns Jocs Olímpics i competir en una disciplina tan exigent com el slopestyle de surf de neu ja és, per si sol, un èxit extraordinari. La dinovena posició assolida demostra el seu alt nivell competitiu i la seva capacitat per situar-se entre les millors esportistes del món”, ha destacat el regidor Àdam Bertran Martínez.
L’acte ha tingut lloc al Saló de Plens i hi han assistit també el representant territorial de l’Esport de la Generalitat a Girona, Narcís Casassa i diversos regidors i regidores del consistori, a més de membres de l’equip tècnic, familiars i amistats de Cornell.
L'esportista Nora Conrell va finalitzar a la 19a plaça en la modalitat de “slopestyle” de surf de neu amb un registre total de 53.09 punts, quedant-se a 15 punts de l'accés a la final olímpica. A més, dins d’aquests Jocs Olímpics d’Hivern també va quedar en la 26a posició en la modalitat de Big Air en snowboard.
- Multats per sopar al carrer: 601 euros per una taula a la fresca durant les festes de Torrero
- Oriol Cardona tindrà una altra medalla d’or
- Un conductor de 78 anys cau en un rec de Castelló d'Empúries i supera gairebé set vegades el límit d’alcohol
- Un soci del Barça denuncia Joan Laporta a l'Audiència Nacional
- Girona figura entre les ciutats espanyoles amb menys risc de patir accidents de trànsit lleus
- El sensesostre apallissat a Girona continua crític a l'UCI del Trueta
- Una veïna de la Bisbal denuncia que fa 20 anys que paga per un pis on l'Ajuntament no li permet ni viure ni reformar
- Aquesta és la comarca gironina amb més accidents de trànsit urbans amb víctimes