Íñiguez: "La gent és conscient que hem de fer entrenar la preparadora física per poder fer cinc contra cinc?"
El tècnic de l'Spar Girona subratlla els problemes físics que arrossega l'equip, amb Marta Canella de baixa indefinida i jugadores "que no s'han entrenat" abans de rebre el Fenerbahçe
Molest perquè detecta "falta de comprensió" assegura que demà "no estavellaré l'autobús" i que "en aquestes condicions no guanyarem res"
L'Spar Girona rep demà el Fenerbahçe en el segon partit de l'eliminatòria de play-inn per a les semifinals de l'Eurolliga. Un "regal", en boca del tècnic Roberto Íñiguez que, tot i això, s'ha mostrat molt molest per "la falta de comprensió" que detecta entorn de l'equip. "Tenim un cert punt de fatiga, tenim una situació complicada físicament. Marta (Canella) és baixa, no hi ha informació, i sembla que va per llarg, i això ens està afectant i ens fa patir en la rotació", ha dit. Però és que a més "hi ha jugadores amb problemes físics (no ha dit quines) que ni s'han entrenat. Estem en una situació complicada i la gent no és conscient de com està l'equip. I ara és quan jo n'estic més orgullós".
El panorama és tan greu que, segons ha detallat "sort que tenim Anna Badosa i Berta Ribas i, a més, la preparadora física, Anna Jódar, ha d'entrenar per poder fer cinc contra cinc. La gent n'és conscient d'això?", s'ha preguntat. En aquest sentit, ha recordat que "jugarem la Final Six i estem lluitant entre les millors d'Espanya, però, tot i això, detecto cert pessimisme. Que m'expliquin si algun d'aquests equips poderosos contra els quals lluitem ha de fer servir la preparadora física per poder entrenar". Per això ha insistit en veure "incomprensió" a l'entorn "i que es facin entrevistes i que la pregunta sigui 'què va passar a Salamanca?' perquè havíem perdut"
"No estavellaré l'autobús"
Sobre el partit de demà contra el Fenerbahçe ja ha deixat clar, sense dir-ho explícitament, que poc hi ha a fer. "En aquestes condicions no guanyarem res, ja ho dic ara. Lluitarem fins on es pugui, però així no podem aspirar a guanyar una Copa ni una lliga. Hem de demostrar més orgull i alegria i menys pessimisme quan hi ha una derrota", ha assegurat. Després ha deixat clar una imatge molt gràfica: "si jo soc el conductor, no estavellaré l'autobús. Creieu que aquest equip pot jugar dissabte contra el Gernika, tornar a Istanbul dimarts, i rebre el Saragossa divendres? Jo no estavellaré l'autobús. Ara hem de tenir el cap fred i pensar que estem a la Final Six i que el Saragossa encara lluita per anar-hi i el València n'ha quedat fora".
Roberto Íñiguez també ha tingut temps per agrair el suport de la gent de Fontajau ("encara que demà només vingués una persona") i preguntat amb què es queda d'aquesta Eurolliga (demà és l'últim partit a Fontajau) ha dit que "hem fet una cosa històrica".
