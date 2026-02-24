Oriol Cardona tindrà una altra medalla d’or
L’Ajuntament de Banyoles concedeix la Medalla d’Or de la Ciutat a l’esportista banyolí pels èxits als Jocs d’hivern amb un or i un bronze
L’Ajuntament de Banyoles va reaccionar ràpidament al moment històric que ha marcat Oriol Cardona per a l’esport espanyol i, en especial, per a l’esquí de muntanya amb les dues medalles olímpiques, un or en esprint i un bronze en els relleus mixtos, aconseguides als Jocs d’hivern de Milà-Cortina 2026. Ahir, es va aprovar al ple la concessió de la Medalla d’Or de la Ciutat al mèrit esportiu a l’esportista banyolí de 31 anys.
A més a més, el consistori ha convocat aquest vespre a tots els banyolins i banyolines per rebre i retre homenatge a Cardona.
«Estem davant d’un esportista que ha excel·lit en el camp de l’esquí de muntanya, essent un dels millors especialistes del món en les proves d’esprint i relleu mixt, modalitats que li han permès obtenir una medalla d’or i una de bronze, respectivament, en els Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina, però la trajectòria de l’Oriol ve de lluny, ja que és també bicampió mundial i campió d’Europa de l’skimo. De fet, podem assegurar que ell ha estat un dels noms destacats que han ajudat a modernitzar la imatge d’aquest esport a nivell mundial», va assegurar l’alcalde Miquel Noguer. Alhora, va afegir que «tots aquests èxits els ha fet recordant els seus orígens i la seva ciutat, per aquest motiu, la Medalla d’Or de la Ciutat al mèrit esportiu que avui (per ahir) concedim a l’Oriol és més que merescuda».
Oriol Cardona és la vintena persona distingida amb la Medalla d’Or de la Ciutat, després que així ho aprovés, per unanimitat, el ple de l’Ajuntament de Banyoles. El 2021 ja va ser distingit amb el Premi Banyolí de l’Any.
