La rebuda daurada al campió Oriol Cardona
Banyoles homenatja Oriol Cardona per les dues medalles olímpiques, un or en esprint i un bronze en els relleus mixtos, aconseguides als Jocs d’hivern
El banyolí dona gràcies infinites als seus veïns pel suport
«El més bonic de tot», per Oriol Cardona, és que «sigui des d’on sigui la gent s’ha reunit per veure’ns i això és indescriptible». L’esquiador de muntanya, de 31 anys, va comentar-ho dissabte passat després d’aconseguir la seva segona medalla olímpica als Jocs d’hivern de Milà-Cortina 2026 i sumar a l’or en esprint de dijous un bronze en els relleus mixtos. Pensava, sobretot, en tots els banyolins i banyolines -molts d’ells congregats a les instal·lacions del Club Natació Banyoles- que des de la distància li van fer costat i van celebrar, tant o més, els seus èxits.
A la capital del Pla de l’Estany, immediatament tothom es va preocupar del pla de viatge de Cardona i s’estava pendent de la seva tornada «a casa» per donar-li la benvinguda com mereix. Després que l’Ajuntament de Banyoles s’encarregués d’organitzar-ho tot i fes córrer la veu entre els seus ciutadants per a què no faltessin a la cita, aquest vespre el campió ha tingut una rebuda daurada a Banyoles a l’altura de la història que ha fet. Unes cent cinquanta persones s'han reunit davant del consistori per felicitar-lo i mostrar el seu reconeixement a un esportista que ha estat aclamat només sortir pel finestral que porta al balcó. Els crits d’«Oriol, Oriol» eren unànimes.
«Per mi és un orgull ser de Banyoles, portar el nom de Banyoles a tot arreu i, sobretot, veure la rebuda que he tingut. Per mi és immens el que hem aconseguit l’equip i tots vosaltres. No m’esperava tota aquesta benvinguda. Gràcies, de veritat, per ser-hi», ha exclamat Cardona.
Ja a la sala de plens, que, per cert, s'ha quedat petita de tanta gent que hi havia -molts dels seguidors de Cardona s'han hagut de quedar fora seguint-ho per uns altaveus col·locats expressament amb previsió-, ha parlat Miquel Noguer. «Tota la gent que s’ha concentrat ha vibrat aquests dies, des del Club Natació Banyoles i des de totes les llars per donar-te l’empenta que feia falta i pujar els escalons de dos en dos. Els banyolins i banyolines han tingut aquesta part de culpa per aconseguir aquesta fita tan important», ha apuntat. L’alcalde també ha aprofitat per distingir-lo amb la Medalla d’Or de la Ciutat al mèrit esportiu, després que aquest honor li fos concedit per unanimitat en el ple de dilluns, entregar-li un ram de flors i regalar-li un quadre d’una fotografia commemorativa dels Jocs. El guardó ja ha estat encarregat i ben aviat acompanyarà les altres dues medalles, afegint un segon or.
- Multats per sopar al carrer: 601 euros per una taula a la fresca durant les festes de Torrero
- Oriol Cardona tindrà una altra medalla d’or
- Un conductor de 78 anys cau en un rec de Castelló d'Empúries i supera gairebé set vegades el límit d’alcohol
- Un soci del Barça denuncia Joan Laporta a l'Audiència Nacional
- Girona figura entre les ciutats espanyoles amb menys risc de patir accidents de trànsit lleus
- El sensesostre apallissat a Girona continua crític a l'UCI del Trueta
- Una veïna de la Bisbal denuncia que fa 20 anys que paga per un pis on l'Ajuntament no li permet ni viure ni reformar
- Aquesta és la comarca gironina amb més accidents de trànsit urbans amb víctimes