Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
pallissa Gironanous contenidors Gironacorredor mediterranifestival del circ Gironapremis EnderrockGuia MichelinGirona FC
instagramlinkedin

La rebuda daurada al campió Oriol Cardona

Banyoles homenatja Oriol Cardona per les dues medalles olímpiques, un or en esprint i un bronze en els relleus mixtos, aconseguides als Jocs d’hivern

El banyolí dona gràcies infinites als seus veïns pel suport

La sortida d'Oriol Cardona al balcó de l'Ajuntament de Banyoles.

La sortida d'Oriol Cardona al balcó de l'Ajuntament de Banyoles. / Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Banyoles

«El més bonic de tot», per Oriol Cardona, és que «sigui des d’on sigui la gent s’ha reunit per veure’ns i això és indescriptible». L’esquiador de muntanya, de 31 anys, va comentar-ho dissabte passat després d’aconseguir la seva segona medalla olímpica als Jocs d’hivern de Milà-Cortina 2026 i sumar a l’or en esprint de dijous un bronze en els relleus mixtos. Pensava, sobretot, en tots els banyolins i banyolines -molts d’ells congregats a les instal·lacions del Club Natació Banyoles- que des de la distància li van fer costat i van celebrar, tant o més, els seus èxits.

A la capital del Pla de l’Estany, immediatament tothom es va preocupar del pla de viatge de Cardona i s’estava pendent de la seva tornada «a casa» per donar-li la benvinguda com mereix. Després que l’Ajuntament de Banyoles s’encarregués d’organitzar-ho tot i fes córrer la veu entre els seus ciutadants per a què no faltessin a la cita, aquest vespre el campió ha tingut una rebuda daurada a Banyoles a l’altura de la història que ha fet. Unes cent cinquanta persones s'han reunit davant del consistori per felicitar-lo i mostrar el seu reconeixement a un esportista que ha estat aclamat només sortir pel finestral que porta al balcó. Els crits d’«Oriol, Oriol» eren unànimes.

«Per mi és un orgull ser de Banyoles, portar el nom de Banyoles a tot arreu i, sobretot, veure la rebuda que he tingut. Per mi és immens el que hem aconseguit l’equip i tots vosaltres. No m’esperava tota aquesta benvinguda. Gràcies, de veritat, per ser-hi», ha exclamat Cardona.

Notícies relacionades i més

Ja a la sala de plens, que, per cert, s'ha quedat petita de tanta gent que hi havia -molts dels seguidors de Cardona s'han hagut de quedar fora seguint-ho per uns altaveus col·locats expressament amb previsió-, ha parlat Miquel Noguer. «Tota la gent que s’ha concentrat ha vibrat aquests dies, des del Club Natació Banyoles i des de totes les llars per donar-te l’empenta que feia falta i pujar els escalons de dos en dos. Els banyolins i banyolines han tingut aquesta part de culpa per aconseguir aquesta fita tan important», ha apuntat. L’alcalde també ha aprofitat per distingir-lo amb la Medalla d’Or de la Ciutat al mèrit esportiu, després que aquest honor li fos concedit per unanimitat en el ple de dilluns, entregar-li un ram de flors i regalar-li un quadre d’una fotografia commemorativa dels Jocs. El guardó ja ha estat encarregat i ben aviat acompanyarà les altres dues medalles, afegint un segon or.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents