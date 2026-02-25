Jordi Roca, Álvaro Soler i Jari-Matti Latvala competiran a un Rally KH-7 Costa Brava que aposta pels trams mítics
La prova, amb seus a Girona i Fornells, tornarà a recórrer els Àngels, Santa Pellaia, Salions-Sant Grau, Sant Miquel de Cladells, Collsaplana i Sant Hilari-Osor
La 74ena edició del Rally KH-7 Costa Brava ja escalfa motors. Aquest matí la mítica prova s'ha presentat al Pont de Pedra de Girona, ciutat que tornarà a ser el centre neuràlgic de l'activitat al costat de Fornells, on s'hi instal·larà el parc d'assistència. Aquesta vegada la cita, que encetarà el calendari europeu de ral·lis històrics, és entre el 5 i el 7 de març, la setmana que ve. Hi haurà més de 200 cotxes presents, amb 210 equips inscrits, convertint-lo en el més multitudinari del país i tot un referent al continent.
El ral·li atreu la participació de grans noms de l’automobilisme com Jari-Matti Latvala, i de personatges mediàtics com Jordi Roca i el cantant Álvaro Soler. La festa esportiva es complementa amb un programa d’activitats paral·leles ampli a Girona, al parc d’assistència de Fornells de la Selva i als trams mítics del ral·li. La competició recorrerà les zones que els aficionats no es volen perdre: Els Àngels, Santa Pellaia, Salions-Sant Grau, Sant Miquel de Cladells, Collsaplana i Sant Hilari-Osor entre dijous 5 de març i dissabte 7.
La prova engega el dijous 5 de març al podi i parc tancat de la rotonda de Pedret amb la signatura d'autògrafs i sortida dels vehicles (18h-19.30h) i amb una passada nocturna pel tram dels Àngels (només per als participants de Velocitat, 20.35h). L’endemà, la segona etapa consta de dues passades als trams dels Àngels (09.35h i 15.35h), Santa Pellaia Curt (10.30h i 16.30h) i Salions-Sant Grau Curt (11.55h i 17.55h). Dissabte, l’última jornada, presenta els coneguts trams de l’entorn de Sant Hilari Sacalm: Sant Miquel de Cladells (08.50h i 14.50h), Collsaplana (10.05 i 16.05) i Sant Hilari-Osor (10.55h i 16.55h), també amb dues passades per cadascun. En total, 13 trams (12 per als equips de Regularitat), amb 157,1 km cronometrats (147,2 km de Regularitat).
Aquesta edició presenta novetats com la possibilitat de seguir la prova en directe gràcies a les tres pantalles gegants instal·lades en diversos punts. N'hi haurà una a la plaça Independència de Girona i al podi de la rotonda de Pedre, i també al parc d’assistència de Fornells gràcies a la col·laboració amb l’empresa de telefonia mòbil i fibra Vera. Les retransmissions també es podran seguir des del canal de Youtube de RallyClassics.
Una altra novetat és que el Rally Costa Brava és la primera prova d’una nova era del Campionat Europeu FIA de Ral·lis Històrics (FIA EHRC), amb l’estrena d’un campionat exclusiu per als autos Pre-2000, que se suma al que ja existia, per a cotxes Pre-1992. Així doncs, a Girona competiran una dotzena de cotxes mítics de la segona meitat dels anys noranta, com ara els espectaculars Peugeot 306 Maxi Kit Car, Renault Clio Maxi Kit Car, Ford Escort WRC, Subaru Impreza, etc. Entre els vehicles de Pre-1992, el gran favorit és Jari-Matti Latvala, tres cops subcampió del món, amb un Toyota Celica ST185. El pilot finlandès, amb Janni Hussi com a copilot, va vèncer el Rally KH-7 Costa Brava el 2025 i és el vigent campió d’Europa de ral·lis històrics. A més de Latvala, a Girona veurem una desena llarga de campions nacionals i campions FIA de ral·lis, com ara el francès Raphäel Astier, els britànics Osian Pryce i Seb Perez, els italians Maurizio Verini i Enrico Brazzoli, l’alemany Ruben Zeltner, l’irlandès Donagh Kelly o el català Mia Bardolet.
La prova, a més, portarà mediàtics com el xef i pastisser Jordi Roca, que torna a ser un dels pilots de l’equip SEAT Históricos. En la seva cinquena participació en la prova, el gironí condueix un Seat Ibiza 2.0 GTI, al costat d’Eloi Alsina. Per la seva banda, el cantant Álvaro Soler disputa el seu quart Costa Brava, amb un Porsche 911 SC, amb Ramon Mañas com a copilot. El 67% dels equips participants vénen de fora, de 17 nacionalitats diferents. A més, dins del programa #MotorDona impulsat pel Club RallyClassics, hi participen 55 dones, entre pilots i copilots. El 13% del total de participants del Costa Brava són dones, percentatge que arriba al 25% entre els copilots.
A més a més, la prova també té la seva cara solidària amb la campanya «Quilòmetres per la vida», impulsada pel Rally KH-7 Costa Brava i l’Hospital Josep Trueta. Al parc d’assistència de Fornells de la Selva, hi haurà un estand on tothom qui ho desitgi podrà fer aportacions econòmiques per al projecte de reforma de la Unitat de Crítics Cardiològics del Trueta. Per cada 5 euros d’aportació, les persones que hi participin rebran una butlleta per al sorteig d’una gran panera solidària valorada en més de 3.500€.
La presentació al Pont de Pedra ha comptat amb la presència de Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona; Àdam Bertran, regidor d'Esports i Joventut de l'Ajuntament de Girona; Narcís Casassa, representant territorial de l'Esport a Girona; Pere Serrat, president de la Federació Catalana d'Automobilisme; Josep M. Lloreda, president de KH Lloreda; Isabel Romaní, vicepresidenta del Club RallyClassics; Cristina Adroher, adjunta a la Gerència Territorial ICS-IAS Girona; i Eduard Moret i Miquel Àngel Carulla, socis i fundadors d'Hotels CMC.
