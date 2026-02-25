L'Spar Girona és queda a prop de la gesta contra el Fenerbahçe (58-65)
Les gironines, tot i la baixa d'última hora de Bibby, afegida a la de Canella, han plantat cara fins el darrer moment però no ha pogut forçar el desempat i començarà la Final Six des dels quarts de final el dimecres 15 d'abril
El Venezia força el desempat amb l'Schio (72-79) en l'eliminatòria d'on sortirà el rival de l'Uni en el primer partit a Saragossa
L'Spar Girona no ha pogut igualar l'eliminatòria de play-in de semifinals de l'Eurolliga contra el Fenerbahçe (58-65) i haurà de començar la Final Six de Saragossa el dimecres 15 d'abril jugant-se el pas a les semifinals contra el vencedor de l'Schio-Venezia que no es resoldrà fins dimarts, en el desempat, després del 72-79 d'avui. L'equip gironí ha plantat cara fins el darrer moment, però la gesta encara era més complicada per la baixa d'última hora de Bibby. En el darrer partit de la temporada europea a Fontajau, l'Uni ha fet el que havia de fer: lluitar com sempre i fer marxar del pavelló els aficionats orgullosos del seu equip. A 20 segons pel final l'afició s'ha aixecat per aplaudir l'equip i el Fenerbahçe, amb la victòria a la butxaca, ja no ha ni jugat la pilota.
A tres quarts i cinc de set, uns 40 minuts abans que comencés el partit, l'Spar Girona ha comunicat que Bibby seria baixa per problemes físics no especificats. Una absència majúscula que, sumada a la de Canella, preocupant perquè segons Roberto Íñiguez "no hi ha informació i sembla que va per llarg", feia encara més feixuga la feina d'igualar l'eliminatòria contra el Fenerbahçe. A aquella hora s'entenia una mica més allò de no voler estavellar l'autobús que l'entrenador havia dit en la prèvia, davant dels problemes físics que assoten l'equip i amb la perspectiva de partits de lliga determinants (dissabte contra el Gernika i el divendres 6 davant del Saragossa, aquest sí, dels grans). L'èxit, la Final Six, estava assegurada, però a l'hora de la veritat, l'equip gironí ho ha posat tot damunt la pista i a punt ha estat de forçar el desempat. Si ja els anava bé no tornar a Turquia dimarts, ho han dissimulat molt bé.
Tot i les baixes i els problemes físics, l'Uni ha sigut un equip reconeixible i ambiciós. I això que el Fenerbahçe semblava que volia anar per feina i amb dos triples de McBride obria un primer forat (4-12) només començar. Però les gironines no s'han arrugat i amb un bàsquet de Coulibaly a dos minuts per tancar el primer quart han tornat a empatar el partit. I fins i tot s'han posat per davant a l'inici del segon, amb quatre punts seguits de Lola Pendande (22-20). Amb la rotació limitada, Íñiguez ha recorregut a jugadores amb menys protagonisme com Berta Ribas, que ha encès Fontajau quan ha saltat a pista a un minut per acabar el primer parcial i s'hi ha deixat fins a la darrera gota de suor. Ha semblat que les turques volien tornar a marxar quan un triple d'Allemand situava el 22-28, però Carter ha respost també de tres (25-28) per mantenir el pols a un equip fet per guanyar l'Eurolliga.
L'Spar controlava bé el rebot defensiu i això li permetia evitar segones accions del Fenerbahçe i, a més, poder sortir de pressa cap a la cistella rival, que és el que li agrada a l'equip. I tot això començava gràcies a la defensa. Un 2+1 de Holm ha tornat a posar les gironines per davant a 2.18 pel descans (32-30) i amb una grada entregada, amb uns 2.200 espectadors, semblava que aquest Uni amb el cos masegat, podia volar. I ha aconseguit arribar al descans amb el partit empatat (32-32) i l'afició aplaudint amb devoció, com manen els cànons de les nits europees a Fontajau. Com feia una setmana a Istanbul, l'Spar Girona havia competit de tu a tu amb el Fenerbahçe durant els primers vint minuts.
Cinc per davant
Holm s'ha posat definitivament l'equip a l'esquena i entre ella i un 2+1 de Coulibaly les gironines han aconseguit un +5 al marcador (41-36) a l'inici del tercer quart. Pel Fenerbahçe liderava Rupert, que ja duia 15 punts, però no en feien prou per agafar el domini del partit. Des de la banqueta, el tècnic del Fenerbahçe Miguel Méndez no les tenia totes. I és que l'Uni lluitava cada pilota com si li anés la vida, com aquell rebot de Pendande que li ha acabat donant dos tirs lliures (50-47). Les turques, però, s'han tornat a posar per davant entrant al darrer minut de parcial (50-53) després de sis punts seguits de Meesseman, McBride i Rupert, les tres jugadores més destacades de l'equip rival.
El partit ha entrat als últims deu minuts en un mocador, tot i que qui es mantenia per davant eren les visitants. Si realment a l'Uni ja li anava bé no tornar a Turquia dimarts, ho dissimulava molt bé perquè ho ha posat tot sobre la pista. A 7.27 pel final el Fenerbahçe s'ha posat cinc amunt (52-57) i Íñiguez ha tornat a posar Holm a pista. Alguna cosa, però, havia canviat i en atac no es prenien les millors decisions. Els tres primers punts de Jocyte i un bàsquet de Coulibaly han posat l'Spar Girona a un (57-58) ja entrats als darrers cinc minuts, llàstima del 2+1 i un bàsquet de McBride que han posat el 57-63 massa aviat. S'ha entrat al darrer minut set avall (58-65) i Fontajau s'ha posat dret per aplaudir l'esforç en uns últims 20 segons de partit que no s'han ni jugat. Europa s'acomiada de Girona, però Girona no s'acomiada d'Europa. Ens veurem a l'abril a Saragossa en una històrica Final Six.
