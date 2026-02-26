Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

ACTUALITAT BLAUGRANA

Contratemps per a Flick: De Jong es lesiona

Frenkie de Jong, durant un partit amb el Barça aquesta temporada.

Frenkie de Jong, durant un partit amb el Barça aquesta temporada. / JORDI COTRINA

Redacció

Redacció

Hansi Flick complirà aquest dissabte 100 partits com a entrenador del Barça però no els celebrarà lliure de problemes. Frenkie de Jong, titular indiscutible al centre del camp blaugrana, ha acabat l’últim entrenament amb problemes físics i podria estar diverses setmanes de baixa. Les exploracions mèdiques dictaminaran el temps que estarà fora dels terrenys de joc.

De Jong ha patit una lesió muscular, probablement als abductors, i això podria tenir com a conseqüència que l’entrenador alemany perdi la seva àncora almenys un mes. Aviat se’n sabrà l’abast real. De moment es perdrà el partit d’aquest dissabte davant el Villarreal i el partit de tornada de Copa davant l’Atlético de Madrid, en què el club sembla haver-se conjurat per a una improbable remuntada després del 4-0 de l’anada.

Cites importants

El més segur és que el jugador neerlandès es perdi també l’eliminatòria de vuitens de final de la Champions. La seva baixa coincideix, per sort per al Barça, amb el retorn de Pedri, que ja va jugar uns minuts davant el Levante el cap de setmana passat.

Precisament davant el conjunt valencià Flick va donar descans a De Jong, que havia ofert un rendiment més que acceptable recentment. Marc Bernal, ja titular davant el Levante, està cridat a adquirir un protagonisme més gran.

TEMES

