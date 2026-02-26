Fitxatge d'impacte de l'Spar Girona: Merceron canvia Canàries per Fontajau
La jugadora procedent de l'Spar Gran Canaria, destaca amb una mitjana de 18,3 punts i 8,2 rebots, reforçarà l'Spar Girona en lliga i Copa, però no podrà jugar la Final Six d'Eurolliga
L’Spar Girona ha anunciat aquest matí un fitxatge d'impacte. En un moment complicat per la baixa de Canella, a la qual s'hi va afegir ahir contra el Fenerbahçe la de Bibby, el club ha tancat l'arribada de l’aler-pivot Axelle Merceron (22 anys, França, 1,89 m). La jugadora signa pel que queda de temporada i per tot el curs 2026/2027. Una operació perfecta.
La jugadora francesa arriba després d’haver disputat aquesta temporada 21 partits a la LF Endesa amb l’Spar Gran Canaria, amb una mitjana de 18,3 punts, 8,2 rebots i 23,6 de valoració per partit, sent una de les interiors més destacades de la competició i acumulant cinc distincions d’MVP de la jornada al llarg del curs. Merceron es va formar al bàsquet base del Bourges Basket i, posteriorment, va jugar durant quatre temporades consecutives a l’UFAB 49 Angers abans d’arribar aquest curs a la lliga espanyola.
La valoració de Pere Puig
Pere Puig, director esportiu de l'equip, explica que "des de l’àrea esportiva del Bàsquet Girona sempre hem dit que estem molt contents d’aquesta plantilla i del rendiment que ens està donant. Sempre havíem dit que, llevat de lesions, no reforçaríem el nostre planter, però, a causa de la lesió de Marta Canella, ens hem vist obligats a reforçar la plantilla amb l’arribada d’Axelle Merceron. Analitzant amb el cos tècnic les mancances i on ens podíem reforçar, hem cregut convenient reforçar la posició de 3/4. Ha estat un procés llarg. Vam esperar pacientment i ahir a la tarda vam rebre finalment la desvinculació del seu anterior club. Avui procedirem a inscriure-la en les competicions FEB".
Merceron no podrà jugar la Final Six de l'Eurolliga perquè el termini de fitxatges està tancat. Sí que, com explica Puig, estarà a disposició de Roberto Íñiguez per afrontar lliga i Copa, els altres grans reptes de l'Spar Girona en aquesta recta final de curs. La nova jugadora de l'Spar Girona va jugar a Fontajau amb el Gran Canària a finals de gener (103-66) fent una actuació impecable amb 24 punts, 10 rebots i una valoració de 29. Està per veure si ja estarà a disposició del tècnic dissabte per rebre el Gernika tot i que aquesta seria la intenció.
Subscriu-te per seguir llegint
- El cafè “de primer minut” és la trampa: el gest que fa (quasi) tothom i que et pot sortir car
- La filla d'aquesta famosa actriu okupa un xalet i demana 300.000 euros per anar-se'n: “És la meva única oferta”
- Mor un motorista de 17 anys després de xocar contra un fanal a Camós
- Una queixa pel volum acaba amb destrosses a Girona: trenca el portal i 'empastifa' l’escala amb un extintor
- Un germà vol vendre la casa heretada i l’altre s’hi nega? La sortida “legal i barata” que evita la guerra familiar
- Júlia Otero i el càncer: la rutina que li ha canviat la vida després del diagnòstic
- La vida plena de sotracs de Mamadou Nomoko, el sensellar apallissat a Girona
- Oriol Cardona tindrà una altra medalla d’or