El Bàsquet Girona renova Nikola Maric per una temporada
El club també té lligats pel curs que ve el tècnic Moncho Fernández i jugadors com Pep Busquets i Maxi Fjellerup
El Bàsquet Girona comença a mirar cap a la temporada que ve. Amb la permanència encarrilada aquest curs gràcies al balanç de 10-10 que acredita avui l'equip de Moncho Fernández, i les bones prestacions que ofereix l'equip, la direcció esportiva ha tancat la renovació d'una de les peces revelació de l'any, el pivot Nikola Maric. El bosnià, de 2,06 metres, va arribar l'estiu passat procedent del KK Igokea, equip amb el qual havia disputat les darreres temporades a la Lliga Adriàtica. En els 20 partits que ha disputat aquest curs amb el Girona ha acreditat una mitjana de 7,1 punts i 3,2 rebots en gairebé 12 minuts de joc.
Maric va iniciar la seva trajectòria en el món del bàsquet al KK Leotar Trebinje. Posteriorment, va jugar dues temporades a les categories inferiors del Joventut (cadet i júnior), abans de fi txar pel Fuenlabrada, on va competir amb l’equip júnior i el filial a la Lliga EBA. Més endavant, es va incorporar al filial del MoraBanc Andorra durant dues temporades i va debutar a la Lliga ACB la 2016/2017, en un partit contra el València. En total suma 27 partits a la lliga i resulta una peça molt interessant per la seva condició de jugador de formació.
La valoració de San Emeterio
Fernando San Emeterio, director esportiu del club, s'ha mostrat molt satisfet per aquesta renovació de Maric. "Des del primer moment que va arribar a Girona, creiem que ha encaixat perfectament tant al club com a la ciutat. També és un exemple de tot allò que volem: un jugador que treballa moltíssim en el dia a dia i que sempre intenta millorar, a més de ser un excel·lent company i una excel·lent persona. Per tot això, i també pel rendiment que ens aporta, hem decidit renovar-lo. Crec que és un moviment molt important de cara a la temporada vinent".
El Bàsquet Girona també té amb contracte pel curs que ve el tècnic Moncho Fernández i jugadors com Pep Busquets, renovat fins el 2028, i Maxi Fjellerup, amb contracte fins el 2027. Ara s'hi suma Maric i properament en podrien arribar més. Un dels homes que acaba contracte i que pot interessar retenir és Sergi Martínez, per exemple.
