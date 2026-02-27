Cristiano Ronaldo torna a la Lliga per comprar el 25% de l'Almeria
La bona relació entre el president Mohammed Al-Khereiji ha estat decisiva en l’operació
EFE
Cristiano Ronaldo ha comprat el 25% de l’Almeria, tercer classificat de la Segona Divisió. En un comunicat, el futbolista portuguès, de 41 anys, va revelar que l’operació s’ha fet a través de CR7 Sports Investments, una nova filial de la companyia CR7 SA, a través de la que el davanter gestiona els seus negocis i inversions.
«Des de fa temps he tingut l’ambició de contribuir al futbol més enllà del camp. L’Almeria és un club espanyol amb una base forta i un clar potencial de creixement. Desitjo treballar amb l’equip que el lidera per fer costat al club en la seva nova fase de creixement», deia Cristiano en el text. La nota no ofereix dades financeres sobre aquesta «inversió estratègica».
El president de l’Almeria, Mohamed al Khereiji, va expressar en el comunicat la satisfacció pel fet que Cristiano Ronaldo hagi triat el seu club per invertir. «És considerat com el millor en el camp, coneix les lligues espanyoles molt bé i entén el potencial del que estem construint aquí tant pel que fa a l’equip com al planter», va remarcar Al Khereiji.
