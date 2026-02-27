Defensa i triple per al Bisbal Bàsquet de Surís
Els empordanesos signen en aquest mercat d’hivern el base Adrià Domínguez per encarar el tram decisiu de la temporada
Gerard Ullastre
Després de les incorporacions de Luka Dimitrovic - el qual s’ha desvinculat del club per motius familiars - Xavier Ochu i Curtis Larousse, el Bisbal Bàsquet continua movent fitxa i incorpora l’exterior Adrià Domínguez. L’ex del Joventut de Badalona de només 19 anys arriba per oferir més recursos a la direcció de joc, reforçar el perímetre i perpetuar la tònica defensiva de l’equip aquests últims partits en un moment clau de la temporada: els del Baix Empordà són desens amb 8 alegries i 11 desfetes i encadenen dues victòries continuades encaixant només 66 i 65 punts respectivament.
Èric Surís valora l’operació com una «oportunitat de mercat que no es podia deixar escapar» en un equip que havia fet curt de peces. «La direcció esportiva va veure aquesta oportunitat i no ens ho vam pensar dues vegades», confessa l’ex de l’Uni. Malgrat la seva joventut, el Bisbal veu Domínguez com un jugador de «rendiment immediat», ja que equip i jugador comparteixen «una cultura de bàsquet molt similar». «L’Adrià és un jugador que parla el nostre idioma», assenyala el tècnic. Surís subratlla que el nou fitxatge també ajudarà a reordenar rols i que «cadascú torni a jugar a la seva posició natural»: «A banda d’aportar direcció de joc, triple, que amb la marxa d’alguns jugadors havíem perdut certs registres, i defensa, que és el que estem prioritzant millorar aquesta segona volta, l’Adrià ens permet reassignar posicions. En Xevi Torrent estava assumint molts minuts de base, i amb l’arribada de l’Adrià podem fer que torni a jugar a la seva posició natural, la d’escorta», apunta l’entrenador del Bisbal.
Domínguez, per la seva banda, arriba a mitjan temporada després de fer una mitjana de 7,4 punts i fregar el 40% d’encert en els triples a la Cultural y Deportiva Leonesa de Segona Federació. Després d’una etapa formativa a Badalona que reivindica amb orgull, el base explica la decisió de signar pel club empordanès per dos motius principals: la proximitat i la confiança. «Ho tenia més a prop de casa… des del primer moment m’han transmès molta confiança i sé que això m’ajudarà a créixer», confessa Domínguez. Un creixement que l’exterior ja està traslladant a la pista. En el debut a la pista del Getafe (65-75), el de Badalona va firmar 9 punts, 4 assistències i un 2/2 en triples en 15 minuts. Arribar i moldre. Una carta de presentació que confirma el perfil que buscava el cos tècnic i fa 5 cèntims del potencial d’un jugador que destaca per la seva bona defensa, el llançament des del perímetre, la direcció de joc i que treu petroli del bloc directe.
Amb l’equip en línia ascendent, Domínguez considera clau continuar amb una «bona mentalitat» i mantenir «l’ètica de treball» per consolidar la millora defensiva i encarar el tram final del curs, el qual malgrat la bona ratxa del 2026 - que permet als empordanesos respirar -, es preveu exigent i ha de determinar si el Bisbal mereix perpetuar la seva estada a Segona Federació almenys una temporada més.
- Mor una docent atropellada per un autobús a Empuriabrava i en detenen el xofer
- Un regidor de la CUP de Ripoll acumula cinc denúncies d’incivisme de la Policia Local
- Recerca a Susqueda per trobar un home de 27 anys desaparegut des de fa tres dies
- La filla d'aquesta famosa actriu okupa un xalet i demana 300.000 euros per anar-se'n: “És la meva única oferta”
- Àlex Casanovas: 'Quina gran promoció per a 'La juventud baila', si morís a l'escenari
- La vida plena de sotracs de Mamadou Nomoko, el sensellar apallissat a Girona
- El cafè “de primer minut” és la trampa: el gest que fa (quasi) tothom i que et pot sortir car
- Multes per als propietaris d’habitatges amb tanques vegetals o arbres que no compleixin la normativa: així ho estableix la llei