Merceron, preparada per debutar a Fontajau
L’Spar Girona rep el Gernika amb la novetat de la jugadora francesa i amb l’objectiu de tallar les tres derrotes consecutives que acumula
Axelle Merceron ha viscut el primer dia com a nova jugadora de l’Uni Girona. La francesa s'ha presentat al pavelló de Fontajau, en què ha estat rebuda per Xus Escosa, general manager del Bàsquet Girona, i Stefi Batlle, CEO de l’entitat. No ha trigat a trobar-se amb Roberto Íñiguez, l’entrenador d’un equip que dissabte a la tarda rep el Gernika (18.10 hores) en un mal moment, després de patir un munt de problemes físics, amb les baixes de Marta Canella i Chloe Bibby incloses, i acumular tres derrotes consecutives per primera vegada aquest curs, les dues lògiques en el duel europeu contra el Fenerbahçe i la del clàssic amb el Perfumerías Avenida a la pròrroga.
Merceron podria estrenar-se dissabte mateix, malgrat que tot just comença el seu procés d’adaptació al club i la ciutat. «L’hem d’anar posant de mica en mica. En un equip sembla que no, però hi ha moltes coses. Ara està aterrant, perquè per ella tot és nou». Bibby és dubte i Canella no hi serà de cap manera. «Pel que m’arriba Bibby decidirà si juga o no juga. Veurem quines sensacions tindrà, fins minuts abans del partit no ho tindrem molt clar. El que espero és que ens pugui ajudar una mica, però si no, és el que hi ha. Respecte a Canella, l’absència és de llarga durada», ha explicat el tècnic vitorià en la roda de premsa prèvia.
Íñiguez valora el fitxatge de Merceron com a «necessari». «Amb tots els contratemps que hem tingut, i els que tenim, necessitàvem jugadores. No és només el fet de no poder entrenar bé i competir com volem, també afectava en el dia a dia, que s’estava convertint en una cosa difícil per a poder progressar i treballar». Malgrat tot, l’Spar Girona està empatat amb el Casademont Saragossa, líder de la competició. «Ens hem de preparar per al que queda de curs. Si aquest equip s’ha diferenciat per alguna cosa és per la seva intensitat i activitat, però per això fan falta jugadores. No es pot pretendre jugar així si en tens set o vuit. Llavors, s’hauria de canviar l’estil. I per a mi, fer-ho no era una cosa positiva. La nostra identitat és clara, i quan aconseguim jugar amb aquesta identitat, crec que som un molt bon equip», reflexiona.
Després, ha posat en un pedestal a Canella, que espera que «torni bé, perquè per a mi és el millor fitxatge de l’equip». «Parlo molt amb ella perquè crec que és necessari que se senti compresa. La seva lesió és molt complicada de quantificar. Jo crec a les jugadores, la seva credibilitat és total. Té tot el meu suport i no podem forçar res ni estar tot el dia preguntant si està millor, perquè tampoc ajudes molt. S’ha de naturalitzar i esperar que es trobi més bé».
Gernika, que lluita per la permanència, ja va guanyar a l’Spar Girona en la primera volta. «Si no tenim solidesa i concentració, ens faran mal. Hem de trobar el nostre bàsquet i imposar el nostre ritme, perquè allà, especialment a la segona part, es van imposar malgrat tenir nosaltres un avantatge d’onze punts al descans».
