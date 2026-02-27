Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Reial Madrid-Manchester City i Newcastle-Barça, en els vuitens de la Champions

El sorteig ha emparellat els equips espanyols amb clubs anglesos en els vuitens de final de la Lliga de Campions

Fermin Lopez.

Europa Press

Barcelona

Reial Madrid-Manchester City, Newcastle-FC Barcelona i Atlètic de Madrid-Tottenham són els emparellaments dels equips espanyols en la ronda de vuitens de final de la Lliga de Campions 2025-26, segons el sorteig celebrat aquest divendres a la seu de la UEFA a Nyon (Suïssa).

Les eliminatòries dels vuitens de final de la màxima competició continental de clubs es faran a anada i tornada i es disputaran el 10-11 de març, l'anada, i 17-18 de març, la tornada.

