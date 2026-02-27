Reial Madrid-Manchester City i Newcastle-Barça, en els vuitens de la Champions
El sorteig ha emparellat els equips espanyols amb clubs anglesos en els vuitens de final de la Lliga de Campions
Reial Madrid-Manchester City, Newcastle-FC Barcelona i Atlètic de Madrid-Tottenham són els emparellaments dels equips espanyols en la ronda de vuitens de final de la Lliga de Campions 2025-26, segons el sorteig celebrat aquest divendres a la seu de la UEFA a Nyon (Suïssa).
Les eliminatòries dels vuitens de final de la màxima competició continental de clubs es faran a anada i tornada i es disputaran el 10-11 de març, l'anada, i 17-18 de març, la tornada.
- Mor una docent atropellada per un autobús a Empuriabrava i en detenen el xofer
- Un regidor de la CUP de Ripoll acumula cinc denúncies d’incivisme de la Policia Local
- Recerca a Susqueda per trobar un home de 27 anys desaparegut des de fa tres dies
- La filla d'aquesta famosa actriu okupa un xalet i demana 300.000 euros per anar-se'n: “És la meva única oferta”
- Un home mor d'un infart a Girona mentre conduïa cap a l'hospital
- Àlex Casanovas: 'Quina gran promoció per a 'La juventud baila', si morís a l'escenari
- La vida plena de sotracs de Mamadou Nomoko, el sensellar apallissat a Girona
- El cafè “de primer minut” és la trampa: el gest que fa (quasi) tothom i que et pot sortir car