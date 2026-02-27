Vildoza (Bàsquet Girona) es confessa a l'Argentina: «Em moro per jugar amb Boca»
El base explica en una entrevista des de la concentració amb la seva selecció que adaptar-se a la ciutat i a l’ACB no li ha estat fàcil i deixa a entendre que havia intentat sortir per tornar a casa
L’avançament d’una entrevista a Pepe Vildoza publicada pel mitjà argentí unocontraunoweb.com dijous va provocar més d’un ensurt entre els aficionats del Bàsquet Girona: en el clip s’hi veia el base Pepe Vildoza, emocionat i contenint el plor, dient que «em moro per jugar amb Boca (el seu equip de tota la vida)» i donant a entendre que havia tingut l’oportunitat de marxar de Fontajau per tornar a casa però que no s’havia pogut acabar de concretar. Unes hores més tard la publicació de l’entrevista sencera, de gairebé mitja hora, dona més detalls de tot el cas. És una confessió oberta del jugador sobre com li ha costat adaptar-se a Girona i a l’ACB i on no amaga que tot i el somni de jugar a Europa, enyora casa seva i voldria tornar.
La primera part de l’entrevista, realitzada a l’hotel de concentració de la selecció argentina aprofitant que aquest cap de setmana hi ha finestra FIBA, està centrada en el seu paper a Fontajau. Vildoza diu que «si fos per mi tota la vida hauria jugat a Boca» i quan li demanen si vol allargar el seu somni de mirar de triomfar a Europa, admet que ell també es fa «la pregunta». «Quan estàs lluny de casa te n’adones de coses que no veus quan ets aquí. Trobo a faltar casa, Córdoba, els amics, i em costa. Estic en aquesta transició», afirma.
L’entrevistador exposa que durant aquesta temporada Boca Juniors hauria intentat el seu retorn. I aleshores és quan s’emociona i assegura que «jo em moro per jugar amb Boca. Tinc un sentit de pertinença molt gran. Estic lluny i no hi estic acostumat. El somni i les ganes et fan oblidar que hi ha una part de contracte que has de complir i per això no es va acabar donant. Vaig prendre la decisió d’anar a Girona i s’ha de respectar i fer-se’n càrrec de les coses que un decideix perquè ja sabia els pros i contres.
"Davallada" a Fontajau
En l’entrevista també diu que en els darrers partits ha tingut una «davallada» i que això l’havia fet patir per si Pablo Prigioni el citaria amb la selecció. En aquest punt diu que va patir alguns problemes al genoll que li van fer perdre alguns entrenaments. També apunta que l’ACB és molt física i molt més dinàmica, i els àrbitres permeten menys el contacte. Una diferència de 15 punts te la poden eixugar en dos minuts».
Vildoza s’enfrontarà amb l’Argentina a l’Uruguai demà a la matinada (01.30h). A Girona està acreditant 6’6 punts en 16 minuts de joc. Alguna cosa va canviar després del partit contra Baskonia perquè no va jugar a Badalona i va perdre protagonisme en la resta. Tampoc va jugar a Lleida el darrer duel abans de l’aturada de l’ACB.
