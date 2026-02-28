L'Spar Girona torna al camí de la victòria davant el Gernika (102-70)
Després de tres derrotes consecutives, les de Roberto Íñiguez tanquen un partit rodó contra un dels únics 3 equips que han estat capços de vèncer a les gironines aquesta temporada a la lliga
El darrer fitxatge de l'equip, Axelle Merceron, ha debutat a Fontajau sortint a la segona part, disputant 12 minuts i anotant 10 punts
L’Spar Girona es refà de les tres derrotes consecutives —les dues a l’Eurolliga i la patida a la lliga contra l’Perfumerías Avenida— i torna al camí del triomf amb una victòria coral davant el Lointek Gernika Bizkaia. Les gironines han imposat el seu ritme habitual i han sabut gestionar els moments d’igualtat per acabar decantant el duel a favor seu, en un partit amb aroma de revenja.
No era un compromís fàcil. Tot i que es podia pensar que l’Uni havia d’imposar-se amb claredat perquè el Gernika es troba a la zona baixa de la taula, cal recordar que al partit d’anada, al País Basc, les rivals d’avui es van endur una victòria de molt prestigi, convertint-se en un dels tres equips capaços de superar les d’Íñiguez a la lliga aquesta temporada. A més, com comenta sovint el tècnic gironí, guanyar a la Lliga Femenina Endesa és molt complicat i, sumat al fet de jugar sense la plantilla al complet per lesions i molèsties físiques, això elevava encara més la importància del triomf per continuar una setmana més com a colíder.
Sí és cert, que les d’Íñiguez han començat amb dubtes i s’han vist sorpreses per l’encert inicial del Gernika, que ha obert una escletxa de 5 punts (4-9). La reacció, però, no s’ha fet esperar: Coulibaly ha imposat el seu domini a la pintura i un triple de Jocyte ha equilibrat el marcador, donant pas als millors moments locals. Amb solidesa defensiva i velocitat en transició, les gironines han capgirat el partit fins al 20-12.
En el millor moment local, les visitants han tornat a entrar en el partit trobant espais interiors amb més facilitat i obligant les gironines a ajustar la defensa. El parcial de 4-8 ha forçat Íñiguez a aturar el joc per frenar la dinàmica visitant i el temps mort ha tingut efecte immediat: l’equip ha encadenat cistella rere cistella fins que, amb dos tirs lliures de Coulibaly, ha superat la barrera dels 10 punts (38-27). Amb el control recuperat, les gironines han mantingut el ritme i la concentració per arribar al descans amb una bona renda (49-38).
A la represa, un triple de Carter i un 2+1 de Jocyte han ampliat encara més l’escletxa. Amb un gran joc col·lectiu en atac i controlant el joc ofensiu rival, les gironines han passat del +10 al +21 a quatre minuts per al final del tercer quart (66-45), deixant el partit molt encarat. Aquesta diferència també ha permès que, tot i portar pocs dies a Girona, Axelle Merceron s’estrenés amb la samarreta de l’Spar Girona.
La influència de Coulibaly en el joc interior (26 punts), sumada al treball global de l’equip, ha deixat pràcticament sentenciat el partit als darrers deu minuts (78-56). Tot i l’avantatge, l’equip no ha decaigut i ha continuat competint amb la mateixa intensitat. A més els minuts finals han servit perquè Merceron comencés a adaptar-se, disputant 12 minuts i anotant 10 punts, deixant una bona imatge en el seu debut. En conjunt, un equip que, malgrat el desgast acumulat aquests mesos, ha sabut gestionar un partit molt seriós per regalar als presents a Fontajau una victòria que s’ha arrodonit amb el triple final de Carolina Guerrero des de llarga distància per superar els 100 punts.
- Una particular ha facturat 180.000 euros al Govern per portar mostres de sang de l'ICO en cotxe
- Els hospitals alerten que el 'chemsex' ja és un problema de salut pública
- «Cada setmana em trobo notes d’amor sota la porta de la botiga»
- Un home mor d'un infart a Girona mentre conduïa cap a l'hospital
- Chantal Pérez, d’alcaldessa virtual de Ripoll a deixar el consistori
- Un regidor de la CUP de Ripoll acumula cinc denúncies d’incivisme de la Policia Local
- Aturen la recerca sobre el terreny de l'home desaparegut a Susqueda després de quatre dies sense rastre
- Rocambolesc inaugura una “nova era” a Girona: “Li hem donat una volta més elegant i sofisticada”