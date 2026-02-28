Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una segona meitat fluixa condemna al SHUM (1-4)

Els maçanetencs només aguanten la primera part amb una defensa sòlida a casa i encaixen 4 dianes de l’Alcoi a la represa

Duel entre el SHUM i l'Igualada

Duel entre el SHUM i l'Igualada / Xavi Garcia / Igualada HC

Gerard Ullastre

Després d’un primer temps seriós i amb una defensa rocosa que impedia que l’Alcoi foradés la xarxa de la porteria local, els maçanetencs s’han desinflat a la represa i han concedit 4 gols. Si bé és cert que a la jornada anterior semblava que als de Jordi Garcia els va faltar un puntet de sort en la visita dels selvatans a Lleida (3-2), tot semblava indicar que a casa contra l’Alcoi - un equip d’un nivell, a priori, similar -, era una bona oportunitat per refer-se i tornar a puntuar. 

Superades les envestides visitants dels primers 25 minuts, que eren contrarestades per bones oportunitats del SHUM, els de Jordi Garcia han tirat la tovallola. El marcador ha estat un reflex fidel de què estava passant a la pista. Una primera meitat igualada i una segona molt desigual. Quan l’encontre ja estava sentenciat, Roger Presas ha fet el gol de l’honor executant una pena màxima.

