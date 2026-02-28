Una segona meitat fluixa condemna al SHUM (1-4)
Els maçanetencs només aguanten la primera part amb una defensa sòlida a casa i encaixen 4 dianes de l’Alcoi a la represa
Gerard Ullastre
Després d’un primer temps seriós i amb una defensa rocosa que impedia que l’Alcoi foradés la xarxa de la porteria local, els maçanetencs s’han desinflat a la represa i han concedit 4 gols. Si bé és cert que a la jornada anterior semblava que als de Jordi Garcia els va faltar un puntet de sort en la visita dels selvatans a Lleida (3-2), tot semblava indicar que a casa contra l’Alcoi - un equip d’un nivell, a priori, similar -, era una bona oportunitat per refer-se i tornar a puntuar.
Superades les envestides visitants dels primers 25 minuts, que eren contrarestades per bones oportunitats del SHUM, els de Jordi Garcia han tirat la tovallola. El marcador ha estat un reflex fidel de què estava passant a la pista. Una primera meitat igualada i una segona molt desigual. Quan l’encontre ja estava sentenciat, Roger Presas ha fet el gol de l’honor executant una pena màxima.
- Una particular ha facturat 180.000 euros al Govern per portar mostres de sang de l'ICO en cotxe
- Els hospitals alerten que el 'chemsex' ja és un problema de salut pública
- «Cada setmana em trobo notes d’amor sota la porta de la botiga»
- Un home mor d'un infart a Girona mentre conduïa cap a l'hospital
- Chantal Pérez, d’alcaldessa virtual de Ripoll a deixar el consistori
- Un regidor de la CUP de Ripoll acumula cinc denúncies d’incivisme de la Policia Local
- Aturen la recerca sobre el terreny de l'home desaparegut a Susqueda després de quatre dies sense rastre
- Rocambolesc inaugura una “nova era” a Girona: “Li hem donat una volta més elegant i sofisticada”