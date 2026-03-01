Segona RFEF | Tercera RFEF
L'Olot s'escapa de la zona vermella, mentre que el Girona B i l'Escala no passen de l'empat
Un hat-trick de Rubén Enri dona el triomf als de Roger Vidal després de dues jornades sense guanyar (3-0)
El Girona B no pot amb el Barbastre i s'allunya de les places de play-off (1-1)
L'Escala salva una unitat en temps afegit a casa contra el Cerdanyola (1-1)
Jaume Massana
L'Olot s'ha divertit aquest migdia contra l'Andratx, equip que arribava a l'encontre en places de descens i que ha anat tot el partit a mercè del que volia el conjunt volcànic. No ha tardat gens ni mica l'equip local a imposar el seu joc i al minut vint ja guanyava per dos gols a zero, amb Rubén Enri com a gran protagonista. El primer al minut 5, en una jugada d'estratègia des de la cantonada que Enri aprofitava per avançar als de Roger Vidal i el doblet quinze minuts després, en un contraatac conduït per Pau Salvans, que cedia la pilota al golejador del dia perquè a la mitja volta orientés la pilota i definís a la perfecció arran del pal esquerre de la porteria visitant. A la represa, Maffeo avisava que els garrotxins en volien més amb un xut que s'estavellava al travesser. No seria fins al minut 72 quan Enri posaria la cirereta a la seva actuació fent el tercer per l'Olot i sentenciant el matx. El badaloní aprofitava el rebuig d'una vaselina de Salvans que havia picat contra el pal per posar el 3-0 definitiu. Els de la Garrotxa se situen amb 34 unitats i respiren després d'haver tombat un rival directe.
El Girona B visitava el camp del Barbastre després de la golejada al derbi gironí davant l'Olot (4-1) amb l'objectiu d'atansar-se a la zona de play-off. Se li complicaven els plans al conjunt de Quique Álvarez només arrancar l'encontre amb una diana de Toni Gabarre al minut 4, que enviava la pilota directa a l'escaire, imparable per Andreev. La bona notícia pels gironins és que la reacció no es faria esperar i a l'onze de partit, després d'una ocasió clara de Garrido, Javi González situava l'1-1 a l'electrònic. Ho tornava a provar Garrido a la mitja hora de joc, però el porter local la rebutjava. A la represa els locals reclamaven un penal d'Andreev no assenyalat per l'àrbitre i aquest també ha anul·lat una diana de Gabarre per posició antireglamentària. No s'ha mogut més el marcador i el filial blanc-i-vermell que veu com se li allunya la zona de promoció d'ascens.
A la Tercera Federació, l'Escala no ha estat capaç de vèncer a l'antepenúltim classificat i ha posat en risc la seva plaça de play-off, pendents del que facin l'Hospitalet i el Vilanova. Després d'una primera meitat sense gols, la segona no ha deixat sense espectacle a ningú. A cinc minuts pel final, els visitants es posaven per davant al marcador, però no estava tot dit. Al minut 90 s'assenyalava un penal favorable als anxovers. Adri Expósito ha estat l'encarregat de convertir la pena màxima en temps afegit per rescatar un punt pels de David Gurillo.