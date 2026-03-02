El Bàsquet Girona "treu pit" pel 8M
El club se suma al Dia Internacional de la Dona amb accions especials a Fontajau durant els partits contra el Saragossa (divendres) i l'Unicaja (diumenge)
El Bàsquet Girona se suma al Dia Internacional de la Dona amb un conjunt d’accions especials a Fontajau sota el lema “Traiem pit”, una campanya que valora el paper de la dona en l’esport i en la societat. Les iniciatives es desenvoluparan en el partit de l’Spar Girona davant el Casademont Zaragoza (6 de març) i en el duel del Bàsquet Girona contra l'Unicaja (8 de març, 12 h). Stefi Batlle, CEO del Bàsquet Girona, destaca que “al club entenem el 8 de març no només com una data assenyalada, sinó com una responsabilitat. Amb el lema 'Traiem pit' volem reivindicar, amb orgull i compromís, el paper fonamental de la dona en l’esport i en la nostra societat”. “El lema Traiem pit és orgull, és reconeixement i és compromís. Com a club, assumim la responsabilitat de continuar generant espais d’igualtat, referents per a les noves generacions i accions que vagin més enllà d’un sol dia”, ha afegit Batlle.
En el marc d’aquesta acció, l’Spar Girona jugarà el partit del 6 de març amb una samarreta especial 8M, de color blanc amb elements liles, creada per a l’ocasió. Les samarretes de les jugadores se subhastaran en el marc d’aquesta iniciativa. La participació en la subhasta està activa des d’aquest dissabte 28 de febrer fins al pròxim 15 de març a les 23:59 hores. La subhasta la guanyarà el participant que hagi ofert més diners en la data de tancament de l’esdeveniment. A més, els participants podran aconseguir la samarreta comprant el buy out de l’equipació, que consisteix en un preu determinat en què pots adquirir la peça exclusiva a l’instant. La subhasta es realitza des de la pàgina web de la botiga del club.
Llotja de dones referents
Una altra de les accions destacades serà la llotja de dones referents de la demarcació, vinculades al club i a diferents àmbits professionals, amb l’objectiu de donar visibilitat a trajectòries rellevants del territori en un espai institucional dins el pavelló. Fontajau també acollirà un estand de l’Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), dedicat a la dona i la ciència. Aquest punt informatiu oferirà continguts específics per fer valdre el paper de les dones en l’àmbit científic i de la recerca. La jornada també comptarà amb el “Show de la Coco”, una exhibició a Fontajau centrada en una cantant icònica, integrada dins el programa d’activitats del 8M i dirigida al públic assistent. El programa d’accions del 8M sota el lema “Traiem pit” es completarà amb altres iniciatives que s’aniran donant a conèixer a mesura que s’apropin les dates dels partits.
Subscriu-te per seguir llegint
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Quatre estudiants gironins són premiats en un campionat estatal de formació professional
- Un incendi a Blanes crema un xalet i provoca la mort dels gats d'una còlonia
- Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona
- Albert Serra guanya el primer Goya amb el documental 'Tardes de soledad': 'Retrata un tema que no agrada a tothom
- Apareix viu a Susqueda l’home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana
- Chantal Pérez, d’alcaldessa virtual de Ripoll a deixar el consistori
- Aquestes son les millors patates xips del supermercat segons l'OCU