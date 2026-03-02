Girona retarda la Jornada de l'Esport femení fins al setembre
La iniciativa, creada el 2013, vol fer visible l'esport protagonitzat per dones oferint a les nenes tastar més d'una vintena de disciplines durant un matí en ple centre de Girona
L'Ajuntament, per temes administratius, ho trasllada de data i aquest any no coincidirà amb el 8M
La celebració del 8M a Girona no anirà acompanyada, aquest any, de la tradicional Jornada de l'Esport femení que ofereix a les nenes i joves la possibilitat de tastar més d'una vintena de disciplines en ple centre de la ciutat. Per temes administratius l'Ajuntament ha decidit traslladar aquesta activitat al proper mes de setembre, un canvi que també s'aprofitarà per intentar rellançar-la amb alguns canvis i novetats. La Jornada de l’Esport Femení es va iniciar el 2013 organitzada per Olga Praderas amb la idea de fer visible l'esport protagonitzat per dones, donar-li reconeixement social i lluitar per la igualtat d'oportunitats. Hi ha la circumstància que l'edició de l'any passat, la tretzena, va haver de ser ajornada per la pluja. Teresa Masó (docència i gestió esportiva), Laia Pèlachs (piragüisme), Berta Ribas (bàsquet) i Emma Feliu (natació) n'eren les ambaixadores
"Serà com sempre, tornant d'estiu a inici de la propera temporada, i això també ens dona més marge per créixer i intentar que vinguin entitats que encara no estan amb equips plens. També ens ajuda a fer una organització de recursos i esdeveniments més repartida durant l'any", explica el regidor d'Esports, Àdam Bertran. D'entrada l'edició de 2027 es tornaria a fer coincidint amb el cap de setmana del 8M, però Bertran tampoc descarta que es pugui deixar la Jornada definitivament fixada pel setembre si els resultats d'aquest 2026 són bons.
Tal i com s'explica al web de l'Ajuntament, la Jornada, que també compta amb el suport de la Diputació, "és una plataforma per trencar estereotips i difondre la pràctica esportiva femenina, per donar a conèixer grans esportistes i esportistes que comencen, per reconèixer l’esforç de les persones i entitats que donen suport a l’esport femení, i amb l’objectiu d’afavorir la igualtat i l’equitat a l’hora d’accedir a la pràctica esportiva".
L’activitat es concentra habitualment a la plaça de Salvador Espriu, la plaça de Calvet i Rubalcaba, la llera del riu Onyar, el passeig de General Mendoza i la plaça de Catalunya. En total, l'any passat s’hi havien d'oferir vint-i-tres disciplines esportives dirigides a totes les edats, amb la novetat de la bicicleta de grava (gravel bike). Les altres disciplines ere les següents: hoquei sobre patins, tennis de taula, gimnàstica artística, voleibol, piragüisme, atletisme, rugbi, gimnàstica rítmica, bàsquet, futbol, activitats subaquàtiques, handbol, patinatge artístic, escacs, judo, tennis, skate, marxa nòrdica, paleotraining, curses d’orientació, triatló i bicitrial (trial bike).
