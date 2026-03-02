Jari-Matti Latvala: «Encara pots sentir i recordar l’època del mundial a Girona»
El campió finès rememora «l’afició impressionant» pels ral·lis a Catalunya abans d’estrenar temporada amb l'objectiu de revalidar el Costa Brava aquest dijous
L’any 2004 va córrer la mateixa prova en el campionat del món (modalitat júnior) amb un Suzuki Ignis 1600
Després de ser el gran animador i nom propi del Rally KH-7 Costa Brava el 2025, Jari-Matti Latvala ha tornat a escollir Girona per encetar la temporada i el calendari del renovat Campionat Europeu de Ral·lis Històrics de la FIA (FIA EHRC), on defensa el títol. El finès i Janni Hussi ja van guanyar la prova l’any passat –«va ser fantàstic», assegura el pilot– i tornen aquest dijous amb l’objectiu de «lluitar una altra vegada per la victòria» amb el seu Toyota Celica ST185, tal com va explicar Latvala en una taula rodona amb periodistes d’arreu del món en la prèvia de la competició gironina, que s’allargarà fins dissabte.
El tres vegades subcampió del món de ral·lis va destacar, de seguida, com es diverteix amb «els trams i l’asfalt, que em recorden molt els vells temps del mundial a Catalunya, òbviament quan fa uns vint anys corríem en aquests trams». Latvala, que el 2025 ja va gaudir «com mai» al Costa Brava, recorda especialment pilotar vora la costa «a la zona de Tossa» (divendres farà dues passades per Salions-Sant Grau), però també va parlar d’una de les instantànies més memorables del Ral·li Catalunya-Costa Brava: els dònuts de Gilles Panizzi el 2002 al trencant de la cantina.
«Hi havia una afició impressionant, moltíssima gent a les carreteres. És genial fer els trams avui. A la zona de Collsaplana, prop d’on Panizzi va fer els dònuts, passem sota el pont (de l’eix), i en veure que encara hi ha les banderes pintades pots sentir i recordar aquells moments», va il·lusionar-se Latvala, com segurament farà de nou dissabte en creuar per sota el pont durant l’enllaç de Cladells a Collsaplana.
El pilot va viure de primera mà l’època del campionat del món a Girona l’any 2004, quan va córrer en la modalitat júnior amb un Suzuki Ignis 1600. Va acabar 9è de la categoria i 22è en la general amb Miikka Anttila de copilot en una prova més aviat accidentada: «Al primer tram vam fer el quart millor temps. Al tercer vaig anar-me’n llarg a una corba i vaig picar pel darrere amb les proteccions. Al sisè vaig tornar a xocar, hauríem perdut molt temps, però el pilot del davant s’havia sortit bloquejant la carretera i van aturar el ral·li, així que va ser bo per a nosaltres», explica a la seva pàgina web Latvala, que acabaria aquell mateix Costa Brava conduint cinquanta quilòmetres amb la direcció malmesa per una pedra. Tot somrient dels vells temps, el finès va comentar com «llavors els pilots tallaven molt més que avui dia, i va haver-hi molt fang perquè plovia».
Un cotxe més lleuger
Latvala i Hussi atacaran la primera prova del FIA EHRC amb un Toyota Celica ST 1985 que és essencialment el mateix que l’any passat: «Sí que l’hem fet un pèl més lleuger, que era el principal objectiu, però encara és d’hora i hem de veure com va tot», va explicar el pilot. De cara als trams, s’espera «una adherència consistent» en «carreteres prou amples però força tècniques, i com que es talla menys l’asfalt estarà prou net per tothom i podrà haver-hi un bon ritme», ha assegurat. Ara bé, el cel seguirà sent una incògnita fins als últims dies: «L’any passat, amb la pluja, patinava un pèl, així que haurem de veure quin temps ens fa aquest any!».
