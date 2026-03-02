Decisió de l’Audiència Nacional
El jutge Pedraz rebutja la denúncia d’un soci contra Laporta i deixa la porta oberta que s’investigui a Barcelona
El magistrat es remet a la jurisprudència del Suprem segons la qual l’Audiència Nacional només seria competent si tots els delictes s’haguessin comès a l’estranger
Ángeles Vázquez
El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz ha rebutjat la denúncia presentada per un soci del Barça contra l’expresident del club i candidat a la reelecció, Joan Laporta, i contra el que va ser el seu equip directiu, per delictes –entre d’altres– de blanqueig de capitals, i obre la porta que els fets s’investiguin a Barcelona, segons la interlocutòria a què ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Per tant, el soci haurà de presentar la denúncia de nou a Barcelona si vol que s’investigui.
Amb el seu tradicional estil, molt breu, el jutge Pedraz fa seu l’informe de la fiscalia i declara que l’Audiència Nacional no és competent per investigar els fets denunciats, al no haver-se comès íntegrament a l’estranger tots els delictes denunciats, sense entrar a valorar si existeixen indicis que s’hagin comès. Això deixa la porta oberta que el denunciant torni a presentar la denúncia per les conductes que considera il·lícites davant els jutjats de Barcelona.
La interlocutòria del jutge precisa que els fets denunciats «no poden constituir un delicte dels atribuïts a la competència de l’Audiència Nacional». El magistrat afegeix que, com assenyala el Tribunal Suprem, els jutjats centrals d’instrucció de Madrid únicament són competents quan el delicte «es cometi íntegrament a l’estranger» i, no obstant, els fets atribuïts en la denúncia inclouen, a més del blanqueig de capitals, falsedat i administració deslleial.
Les cinc operacions
En aquesta presumpta trama, el soci del FC Barcelona inclou cinc operacions rellevants: la venda d’actius digitals del club (Barça Vision/Bridgeburg Invest) «en condicions perjudicials per a l’entitat»; l’adjudicació sense licitació del contracte de telecomunicacions del Camp Nou a la societat New Era Visionary Group (NEVG); la compra de seients de luxe de l’estadi a aquesta mateixa mercantil; l’adjudicació de la construcció del nou camp, i el suposat pagament d’una intermediació en la renovació del contracte de patrocini esportiu amb la multinacional nord-americana Nike. A més del blanqueig de capitals, la denúncia afegeix els delictes de frau a Hisenda i organització criminal. Laporta i el FC Barcelona han negat les acusacions.
