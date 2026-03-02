L’alliberament de Lamine Yamal
Després de tocar fons a Montilivi, l’extrem firma un ressorgir espectacular amb el seu primer triplet. És el màxim golejador d’un Barça que no tindrà demà el lesionat Lewandowski.
Marcos López
Ni dues setmanes han passat de la derrota a Montilivi, on es va consumar aquella nit d’un trist dilluns per al Barça. Trist per a l’equip i caòtic per a un frustrat Lamine Yamal, que es va descobrir a si mateix en la seva pitjor versió. I no només perquè fallés un penal escopit pel pal esquerre de Gazzaniga, el mateix que li havia salvat un mà a mà prèvia.
L’astre es va apagar de tal manera que va perdre fins a 24 pilotes, ofegat pel marcatge d’Arnau, que únicament li va permetre quatre driblatges bons de nou intents (44% d’èxit), una xifra bona per a qualsevol extrem. Terrenal i discreta per a ell.
En 12 dies, després de tocar fons a Girona, Lamine s’ha alliberat per ressorgir amb una grandesa espectacular, firmant una altra pàgina més als llibres d’història culer amb un triplet als 18 anys i 230 dies, superant Giovani dos Santos (19 anys i 6 dies) i Messi (19 anys i 259 dies). Feia setmanes que no gaudia del joc. Havia perdut fins i tot el somriure.
Sense la pubàlgia
El seu joc màgic i, sobretot, imprevisible, l’estava abandonant, sense tenir si més no la coartada de la pubàlgia que no el va deixar viure tranquil en els quatre primers mesos de la temporada. En realitat, lluitava contra el record de l’enlluernador final de curs que el va elevar, i de manera vertiginosa, al cim, entre els millors –sinó el millor– jugadors del món.
Topava, per tant, amb si mateix. I amb el nou ordre que el mateix Lamine Yamal havia generat. Aquest ascens en la cimera implicava que la seva vida ja no s’aturava en esquivar el lateral esquerrà que se li posés per davant. Era al lateral, al migcampista que ajuda i a l’extrem rival i... A aquest nou ecosistema s’ha hagut d’acostumar el jove de 18 anys, impulsat per unes exigències a què ningú pot respondre.
"La gent vol que amb 16 anys faci gols, ja m’agradaria també a mi", va dir amb serenitat l’adolescent que ha enterrat la nostàlgia per Messi. Parlava amb la pilota que acreditava el seu primer triplet, convertit ara en el màxim golejador del Barça després d’anotar 18 gols, igualant el seu escorcoll personal de la passada temporada i superant el que hauria de ser el primer productor.
Cop a la cara
Robert Lewandowski és ara suplent. El va acompanyar al marcar el quart gol contra el Vila-real, però no hi serà davant l’Atlètic. En la mitja hora que va ser en el camp, es va endur un cop a la cara que li va provocar "una fractura òssia a la cara interna de l’òrbita de l’ull esquerre", segons el comunicat mèdic oficial del club, que va avançar, a més, que Lewandowski és baixa.
En cada gol hi va haver diferents Lamines. Precís i quirúrgic va estar en l’1-0, premiant el valuós treball previ de Fermín. Descomunalment màgic en el 2-0 honrant el record de Neymar, un dels seus ídols, amb dos regatejos dolços i melindrosos, aixecant una obra d’art. I astutament generós se’l va veure en el 3-1 per estar a l’altura d’aquesta meravella d’assistència firmada per Pedri. Amb aquesta passada va eliminar l’exquisit migcampista canari vuit jugadors del Vila-real.
Els gols de Lamine Yamal van arribar com a conseqüència del joc. Res a veure amb l’ofuscat extrem de Montilivi. Va produir tant, i tan bo, en 73 minuts que les estadístiques no expliquen realment el seu impacte en el partit. "Va entrar en el partit amb l’1-0 i el que va passar a partir d’allà va ser excepcional", va admetre Flick. A Lamine li va retornar l’autoestima perduda. "No m’he sentit feliç jugant a futbol", va dir mentre assaboria el seu primer triplet després de sis rematades, quatre a porta.
Més gols que Vini i Rodrygo
Just quan arriben els revolts del curs (demà toca a la Copa pujar a l’Everest per remuntar el 4-0 de l’Atlètic, amb el futur a Europa davant el Newcastle a la cantonada) Lamine explica amb el seu joc que s’ha alliberat.
Alliberat dels fantasmes que el perseguien mentre el seu futbol apaivaga els que el venen esperant. Ell només porta més gols (18) que Vinícius (13) i Rodrygo (3) junts. Acabat el partit, Lamine, ja amb la pilota a la mà, se’n va anar a abraçar la seva mare, que l’esperava al costat de la banqueta visitant. Després va deixar un missatge contundent sobre el duel de Copa. "1% de possibilitats, 99% de fe," va escriure a Instagram. El mateix missatge, idèntic en les paraules i en el mitjà, que va transmetre Neymar abans de la remuntada al Paris SG amb aquell inoblidable 6-1 (març del 2017) simbolitzat en el gol de Sergi Roberto.
Subscriu-te per seguir llegint
- Quatre estudiants gironins són premiats en un campionat estatal de formació professional
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Un incendi a Blanes crema un xalet i provoca la mort dels gats d'una còlonia
- Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona
- Albert Serra guanya el primer Goya amb el documental 'Tardes de soledad': 'Retrata un tema que no agrada a tothom
- Chantal Pérez, d’alcaldessa virtual de Ripoll a deixar el consistori
- Aquestes son les millors patates xips del supermercat segons l'OCU
- Detenen a Palafrugell una dona de 60 anys que dirigia un punt de venda de cocaïna