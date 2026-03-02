🔴 EN DIRECTE avui a les 20.00 hores
Moeve Fútbol Zone | 1x15: Anàlisi de la jornada amb bloc especial de futbol femení
Moeve Fútbol Zone torna aquest 2 de març amb un programa que combinarà l’anàlisi habitual de la Liga EA Sports i la Liga Hypermotion amb un bloc central dedicat al present i futur del futbol femení
L’emissió arrencarà amb l’editorial de Christian Blasco i el repàs de la jornada a càrrec de Xavi Espinosa, que posarà el focus en com queda la classificació després del cap de setmana, quins equips consoliden dinàmica i quins escenaris comencen a definir-se quan la temporada entra en un tram cada vegada més exigent.
Moeve Fútbol Zone
El programa es pot veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica, i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.
La Liga F, a debat
El bloc principal del programa estarà protagonitzat per una entrevista exclusiva amb Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F Moeve, en una conversa que anirà més enllà dels resultats per analitzar el moment estructural del futbol femení.
Juntament amb Marta Corredera, Anna Palet i Maria Tikas, l’espai abordarà l’evolució de la competició, els avenços en professionalització i els reptes que encara queden per resoldre. A més, s’incorporaran fragments destacats de l’entrevista realitzada a Sara Monforte, entrenadora del RCD Espanyol, aportant la visió des de la banqueta.
El programa inclourà també un Trivial del futbol femení per aportar ritme i memòria històrica a la tertúlia.
Com és habitual, hi haurà espai per a la prèvia de la Liga Genuine Moeve des de Gijón amb Blanca Sánchez i per al repàs del més viral del cap de setmana amb Joaco Soneira, adaptant la secció en clau femenina.
