El precandidat gironí a les eleccions del Barça presenta 84 firmes
Daniel Juan, que s'ha quedat a molta distància de les 2.337 requerides per ser nomenat candidat, ha estat aquesta tarda a l'Auditori 1899
Daniel Juan, el precandidat de la Bisbal d'Empordà a les eleccions del Barça, no ha passat el tall i queda fora de la cursa per decidir el nou president del FC Barcelona. Avui s'esgotava el termini per presentar els avals dels socis, se'n requereixen 2.337, i Juan ha quedat molt lluny d'aconseguir-ho perquè segons ha explicat ell mateix a les portes de l'Auditori 1899, només n'ha aconseguit 84. Tot i això ha complert amb la seva paraula i s'ha presentat al club per entregar les signatures que havia aconseguit. Estava citat a les sis de la tarda, just després que hi anés Víctor Font, amb més de 5.100 firmes.
Dani Juan, un bisbalenc de 39 anys que treballa d'auxiliar administratiu, és el soci del Barça número 70.761 (se'n va fer el novembre de 2006). En els anteriors comicis va votar Joan Laporta però ara tenia el somni de ser candidat per «per canviar el club». Aquesta era la seva declaració d'intencions quan va anunciar la seva precandidatura Som Gent Blaugrana: «Sempre que una cosa del Barça no m’agradava deia ‘quan sigui president ho canviaré’ fins que algú em va dir que sempre parlava, però que no feia res per ser-ho. El dia que va vessar el got va ser per la mala gestió de les entrades del partit amb l’Alabès, va fallar el sistema, i vaig quedar fins als nassos». Allà va decidir que intentaria formar part de la cursa electoral, anant fins al final fos quin fos el resultat.
La reacció
"Estem molt agraïts dels 84 socis i sòcies que ens han donat suport. Quan vam començar no sabíem ni si arribaríem a les 30 signatures, però teníem clar que arribaríem fins al final fos el número que fos de butlletes. Som una candidatura petita i humil que l'únic que vol és construir un Barça millor. No ens fa vergonya presentar les butlletes perquè estem orgullosos de qui ens ha donat confiança. Continuem amb el cap ben alt", ha explicat Juan des de Barcelona. Ell mateix ha assegurat que han après molt en el procés: "tampoc esperàvem tenir cap protagonisme en les eleccions, però sí que esperàvem que es parlés de la precandidatura, però segons els grans mitjans si no pagues la quota no tens veu ni repercussió...". Per tot plegat "arribem a la conclusió que finalment es parla del que es vol, però nosaltres només volíem aconseguir treballant amb humilitat i amb molta empenta intentar canviar coses que no funcionen".
Després de l'aparició del precandidat gironí ha sigut el torn de Joan Laporta. El fins ara president, aspirant a la reelecció, ha fet tota una declaració de força presentant 8.171 firmes, 3.461 més que Víctor Font, el seu gran rival. Durant aquesta tarda-vespre també han de presentar les firmes aconseguides la resta d'aspirants, William Maddock, Xavi Vilajoana i Marc Ciria. Un cop s'hagin validat, la junta electoral anunciarà el nom dels candidats a les eleccions del 15 de març on ja és segur que no hi podrà ser Daniel Juan.
Subscriu-te per seguir llegint
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Quatre estudiants gironins són premiats en un campionat estatal de formació professional
- Apareix viu a Susqueda l’home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana
- Un incendi a Blanes crema un xalet i provoca la mort dels gats d'una còlonia
- Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona
- Albert Serra guanya el primer Goya amb el documental 'Tardes de soledad': 'Retrata un tema que no agrada a tothom
- Rubau Speedster: el cotxe nascut a l’Empordà que es va presentar davant Fernando Alonso
- Quan la nit es tenyeix de vermell: els fanals canvien per protegir salut i natura