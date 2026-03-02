El Rayados de Monterrey fulmina Domènec Torrent
El conjunt mexicà destitueix l'entrenador de Santa Coloma Farners per culpa dels mals resultats al Torneig Clausura
El tècnic gironí tanca una etapa de gairebé un any en un dels grans de la lliga mexicana
Domènec Torrent ha estat destituït aquesta matinada com a entrenador del Rayados de Monterrey. El tècnic colomenc ha pagat el mal començament del Torneig Clausura, tres derrotes en quatre jornades, i ha estat fulminat per la directiva. En un clima enrarit les darreres jornades, la desfeta contra el Cruz Azul d'ahir va acabar la paciència de la directiva del club. Torrent, doncs, tanca una etapa de gairebé un any a Monterrey amb el qual ha aconseguit quinze victòries, cinc empats i nou derrotes en vint-i-nou partits. Monterrey era la segona estació del colomenc a Mèxic, on ja havia dirigit l'Atlético San Luis la temporada anterior. Amb Torrent també se'n va la resta del seu cos tècnic, on hi és l'arbucienc, Jordi Guerrero.
