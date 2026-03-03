La Diputació reconeix l’accent gironí que va triomfar al Dakar
La Diputació rep Pau Navarro, Jan Rosa i Oriol Vidal per les victòries en les categories Challenger i Stock
«És un honor», coincideixen
«Molts som d’aquí, tenim l’accent d’aquí i això, quan som allà dalt, es nota una mica», ha dit Pau Navarro. El pilot de Llagostera, Jan Rosa i Oriol Vidal han estat homenatjats aquesta tarda per part de la Diputació de Girona per les seves respectives victòries al ral·li Dakar 2026; Navarro i Rosa van guanyar plegats en la categoria Challenger, mentre que Vidal ho va fer amb el lituà Rokas Baciuska en la categoria Stock. «És un honor rebre aquest reconeixement», han coincidit els tres.
En un acte que ha tingut lloc al despatx de la Presidència, el president de la Diputació i alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el diputat d’Esports de la Diputació i alcalde de Figueres, Jordi Masquef, han reconegut els èxits del pilot i els copilots gironins al Dakar. «Són reconeguts arreu del món, però avui els rebem a casa per donar-los les gràcies i, sobretot, felicitar-los. Els tres són molt joves i, tot i així, tenen molta experiència al ral·li Dakar, que han guanyat en diferents categories. Ens sentim immensament orgullosos que esportistes de la nostra demarcació facin història en proves de rellevància mundial», ha comentat Noguer.
Navarro, Rosa i Vidal, acompanyats dels alcaldes dels seus municipis -Narcís Llinàs de Llagostera, Sònia Gràcia de Fornells de la Selva i Josep Maria Vidal de Llambilles-, han ensenyat orgullosos els seus Touaregs i han aprofitat per rememorar la seva gran experiència per les dunes del desert de l’Aràbia Saudita. «Estem molt contents del que hem fet i de rebre aquest reconeixement. Al final, aquí a Girona hi ha molta afició. Nosaltres a l’equip portàvem molta gent, mecànics que han treballat amb nosaltres per assolir aquest resultat», ha destacat en Pau. En Jan, el seu company d’aventures, ha afegit que «sempre és un honor representar la demarcació de Girona. El Dakar és una prova internacional i que hi hagi tanta representació gironina és un orgull. En aquest cas, al lloc més alt del podi. Esperem que ens porti molts més èxits».
Per la seva part, l’Oriol ha reiterat que «estem molt contents, a més a més amb dues victòries independents. Penso que ha de ser també un honor per Girona. Hi ha més gent amb potencial per obtenir resultats. Reconeixements com aquest ens reconforten i ens donen ganes per seguir treballant i repetir».
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Apareix viu a Susqueda l’home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana
- Catalunya dona per perduda la lluita contra algunes espècies invasores
- Retornats de França a Portbou
- «És inviable que nenes de quatre anys entrenin fins a les vuit del vespre i a l'exterior»
- Quan la nit es tenyeix de vermell: els fanals canvien per protegir salut i natura
- Rubau Speedster: el cotxe nascut a l’Empordà que es va presentar davant Fernando Alonso
- Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona