Flick confia a celebrar una remuntada que sembla impossible
El tècnic afirma que el Barça necessita "intel·ligència, ganes, intensitat i unitat" per aixecar el 4-0 de l’anada. L’Atlètic de Simeone mai ha perdut per una diferència més gran.
Joan Domènech
No n’hi ha prou de guanyar un partit. No n’hi ha prou de guanyar l’Atlètic. Es tracta de bastant més. Molt més. Es tracta de marcar-li quatre gols i no encaixar-ne cap per igualar l’eliminatòria i accedir a la pròrroga per continuar alimentant l’objectiu. El repte és endossar-n’hi cinc, sense rebre a la porta de Joan Garcia, i accedir a la final de la Copa del Rei.
La gran dificultat rau en el fet que l’Atlètic hi acudirà previngut. Diego Simeone ha edificat durant més una dècada el seu equip a partir de l’entramat defensiu i el quadre blanc-i-vermell s’hi consagrarà, tot i que un dels seus costums és el de sortir a pressionar en els primers minuts per espantar el rival.
Tenint en compte la dificultat que comporta eliminar un equip que parteix amb un 4-0 d’avantatge, encara més tractant-se de l’Atlètic, el Barça pot sentir-se capacitat per pensar que pot igualar, quan no superar, aquest enorme obstacle.
Set de cent
Els antecedents il·lustren la dificultat de l’empresa. Arribats als cent partits rodons de Hansi Flick, amb un fantàstic percentatge de 75 victòries, el Barça sols ha obtingut set vegades un resultat que remuntaria el marcador.
El València, com a millor client, s’ha endut un 7-1, un 0-5 i un 6-0. L’últim resultat és de l’actual temporada, amb el 6-1 a l’Olympiacos i el 5-0 a l’Athletic a la Supercopa. En nou ocasions, l’equip de Flick va aconseguir el resultat que el duria a la pròrroga. El tècnic va recordar el 4-0 al Borussia Dortmund de la passada edició de la Champions. No va apel·lar al 0-4 del Bernabéu, ni al 4-0 sobre la Reial Societat ni el que s’ha endossat aquesta campanya a l’Athletic, ja al Camp Nou, un recinte emmurallat on es compten els partits per victòries. Deu de deu. Sense el Gol Nord obert encara, i amb un trosset de grada d’animació experimental.
L’estadística també diu que l’Atlètic, durant els 15 anys de mandat de Diego Simeone, mai ha perdut per un resultat que l’elimini en 779 partits. Només ha perdut per 4-0, que forçaria la pròrroga, cinc vegades, totes a Europa, i una aquesta temporada: contra l’Arsenal.
"Volem fer possible l’impossible", va proclamar Hansi Flick, que va cridar la tropa culer a intentar-ho. Als que jugaran i als que miraran. I, sobretot, als que recorden el cèlebre 6-1 sobre el París Saint-Germain després d’una derrota per 4-0 en la Champions, i el dramàtic gol de Sergi Roberto durant el temps afegit.
"No penso en el passat ni en el futur, em centro en l’aquí i l’ara. Coneixem la història i podria ser un exemple, però hem de fer la nostra feina. Ens ho hem posat difícil i haurem de jugar al nostre màxim nivell", va dir Flick, que va considerar innecessària qualsevol crida a la grada. Els aficionats només poden animar amb els seus crits i pressionar amb les seves esbroncades. En canvi, els futbolistes han de mesurar l’excitació al saltar a la gespa. Hi sortiran amb presses.
Sense bogeries
"Hem de jugar amb intel·ligència, però amb ganes per fer-ho realitat. Ho vam veure contra el Vila-real. Va ser diferent, tots pressionaven, amb intensitat... Hem de jugar com una unitat, serà clau per a demà [avui]", va exposar l’entrenador.
Flick no perdrà el cap ni cometrà bogeries en la semifinal de Copa. Per exemple: "Hem de gestionar Pedri. S’ha de pensar en els partits que vindran després. Aquest és molt important, ja veurem quant pot jugar". Els que no podran jugar són Eric (sancionat), ni els lesionats Lewandowski, Gavi, De Jong i Christensen. Descartat per lluitar per la Lliga, Simeone va rotar més de mig equip a Oviedo.
