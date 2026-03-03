El Getafe empeny el Madrid a un altre any en blanc
Feia set temporades que els blancs no perdien dos partits seguits en la Lliga i ara es despengen a quatre punts del Barça.
Fermín de la Calle
El Reial Madrid és un equip insípid i sense ànima que té tan pocs arguments sobre la gespa com a la banda, on el canvi d’entrenador l’ha empitjorat. El Getafe va doblegar els blancs amb el seu futbol proletari i deixa el Madrid a quatre punts del Barça. I ho va fer perquè hi ha més futbol en un gest de Bordalás que en tota la pissarra d’un Arbeloa que suma la seva quarta derrota. Aquest Madrid navega cap a l’iceberg, com el Titanic. Cap a la seva segona temporada en blanc.
Jugar contra el Getafe és com anar al dentista per a qualsevol rival i per a aquest Madrid funcionarial no havia de ser diferent. Els de Bordalás van confirmar la seva aspror collant un Madrid dens amb Rüdiger i Alaba. Sense Mbappé i ningú a la dreta, on flotava Arda i sortia un tebi Trent, el Madrid era Vinícius i deu més en atac. Gonzalo exercia de 9 i Thiago sortia per darrere, però era un equip previsible i de ritme lent.
Vermella perdonada a Rüdiger
Bordalás va encallar el carril del brasiler, que va perdonar davant Soria, que també va treure una ruleta zidanesca d’Arda. El Madrid s’encomanava a alguna fogonada del brasiler mentre se li anava fent bola i l’àrbitre perdonava la vermella a Rüdiger en un groller cop de genoll a Rico. Esperant Vini, l’alemany va regalar un rebuig i Satriano va engaltar una volea que va entrar com un obús per l’escaire de Courtois. La costa amunt es convertia en un vuitmil. El Bernabéu va xiular un Madrid que no juga a res i un tècnic sense solucions.
El segon període va ser un setge obligat. Arbeloa va moure l’arbre ficant Rodrygo, Carvajal i Huijsen, però seguien jugant al peu i sense proposar res. El Getafe es proveïa al caire de la seva àrea amb ordre i els blancs acumulaven arribades sense concretar. Bordalás hi va posar més ciment per gripar els locals. Soria només va fer una parada en la segona part, en l’afegit, trist símptoma d’aquest Reial Madrid vulgar que es continua dessagnant i va acabar amb Mastantuono expulsat i crits de "Florentino, dimissió!".
