Escalada. Copa d’Espanya d’Escalada Càceres 2026
Rafael Mateos, alcalde de Càceres: «El rocòdrom Alberto Ginés és una instal·lació envejada al món»
L’alcalde situa l’esport com a tercera palanca turística de Càceres i posa el focus a la Copa d’Espanya d’Escalada del 28 i 29 de març al rocòdrom Alberto Ginés
El regidor remarca l’esport com una «tercera pota» de l’atractiu turístic de la ciutat, juntament amb el patrimoni i la gastronomia, i com una manera de ser a prop de la gent. En aquest context, posa el focus a la Copa d’Espanya d’Escalada (bloc i velocitat) que se celebrarà el 28 i 29 de març al rocòdrom Alberto Ginés, una instal·lació pública de referència que, segons el seu parer, permet portar competicions de primer nivell i atraure joves esportistes per entrenar a Càceres.
¿Li resulta il·lusionant assistir a la prova de la Copa d’Espanya d’escalada?
Sí. Això ens permet ser a prop de la gent, que és fonamental, i compatibilitzar el treball i la responsabilitat institucional amb l’oci. En esdeveniments com el d’aquí quatre setmanes, o el que hi va haver l’últim cap de setmana a Càceres amb el Campionat d’Espanya de duatló, no només estem a prop de la gent: també disfrutem una mica, que també ens ho mereixem.
Serà una bona ocasió per provar la via esportiva per atraure turisme, ¿no?
Sens dubte. Abans Càceres es coneixia fora sobretot pel seu patrimoni històric i la ciutat monumental; després la gastronomia es va convertir en un altre pol d’atracció. I avui l’esport també és clau: moltes famílies es mouen per acompanyar familiars que competeixen. El cap de setmana passat la ciutat va quedar plena pels esportistes i les seves famílies pel duatló; i d’aquí un mes, amb l’esdeveniment que organitza Prensa Ibérica, la Copa d’Espanya d’escalada.
¿Què destacaria d’aquesta cita?
Que és una prova de primer nivell, amb esportistes de primer nivell. Abans se celebrava a la plaça Mayor, en un entorn monumental, però aquest any s’ha pres la decisió encertada de portar-la a una infraestructura referent: el rocòdrom Alberto Ginés. Podem veure un espectacle únic i molt entretingut.
L’escalada és un esport que anem fent molt nostre...
Totalment. Abans no sabíem el que era velocitat, dificultat o boulder i ara ja hi ens familiaritzem. Fins i tot és una satisfacció veure com els més petits escalen: fa anys semblava absurd posar un rocòdrom en un parc i ara hi ha demanda de fer-ne més. De fet, és habitual que nois de les escoles visitin el rocòdrom Alberto Ginés. Veure els petits practicant un esport ja és un èxit.
Diuen els experts que és una barbaritat el que s’ha muntat en aquest recinte...
Jo no soc expert, però m’impressiona cada vegada que hi entro: mirar cap amunt i veure com està muntat i la facilitat amb què ho fan és sorprenent. Els que en saben diuen que és un rocòdrom envejat a qualsevol part del món, l’únic a Europa de caràcter públic. Això ens permet acollir proves de primer nivell i, sobretot, que joves esportistes d’Extremadura i de tot Espanya vinguin a Càceres a entrenar-se sense haver d’anar-se’n fora. Quan coneixes històries com la d’Alberto, que havia d’anar a França o a l’estranger per entrenar-se, veus el cost personal i familiar que suposa. Tenir un lloc així a la nostra ciutat és una cosa que ens ha de fer sentir molt orgullosos.
¿Com a alcalde no li fa una mica de pena treure la competició de l’entorn municipal?
Una mica sí, perquè no tindrem aquesta foto tan icònica amb la torre de Bujaco o l’arc de l’Estrella al darrere. Però també cal posar en valor una instal·lació com aquesta. La ciutat monumental ja ens dona estampes espectaculars: aquest cap de setmana hi veurem el duatló, tenim la mitja marató, la carrera intramurs per Santa María... Però hauria sigut un error no donar protagonisme al rocòdrom. I per als esportistes, competir aquí és un autèntic privilegi.
Arran d’això, ¿està content el seu govern municipal amb l’aposta de ser Ciutat Europea de l’Esport?
Sí, molt satisfets. És un reconeixement al treball dels últims temps des del públic, però també de famílies, clubs, federacions, associacions i pares i mares que fomenten l’esport en els petits. I com a institució hem de correspondre: aquest any allotjarem més de dotze proves del calendari nacional de diferents disciplines. El cap de setmana passat va ser el torn del duatló, i després arribarà l’escalada. També hi ha programada una fase final de la Copa del Rei de futbol sala amb quatre equips participants, i altres proves. Aquest reconeixement ens ha de portar a continuar treballant per l’esport i per l’activitat esportiva entre els més petits.
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Apareix viu a Susqueda l’home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana
- Catalunya dona per perduda la lluita contra algunes espècies invasores
- Retornats de França a Portbou
- «És inviable que nenes de quatre anys entrenin fins a les vuit del vespre i a l'exterior»
- Quan la nit es tenyeix de vermell: els fanals canvien per protegir salut i natura
- Rubau Speedster: el cotxe nascut a l’Empordà que es va presentar davant Fernando Alonso
- Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona