Rubén Enri lidera el triomf de l'Olot amb un hat-trick «inoblidable» contra l'Andratx
El badaloní va donar una victòria vital als garrotxins contra l’Andratx amb una exhibició i tres dianes per a refer-se del «cop dur» de la derrota en el derbi
L’heroi de la setmana al futbol olotí té el nom i cognoms de Rubén Enri García, que va liderar el triomf de l’equip per 3-0 contra l’Andratx marcant un hat-trick, el primer de la seva carrera, en un dia que a les seves xarxes va descriure com «inoblidable». I tant que ho serà, perquè més enllà de donar una alenada d’aire fresquíssim a l’Olot, fer tres gols en un partit que guanyes és una de les millors alegries que pot tenir qualsevol futbolista. L’exhibició de cara a porteria, a més, serveix perquè l’Olot faci per primera vegada més de dos gols en un partit aquest curs a Segona Federació, on ha sabut créixer a base d’una bona defensa.
Però també cal atac, i el badaloní va complir obrint la llauna d’allò més d’hora en una jugada d’estratègia quan tot just passaven cinc minuts de partit. Pedro del Campo va llançar un córner al segon pal, on Maffeo va descarregar la pilota perquè Enri l’enfonsés a la xarxa. La segona diana ja va ser d’una factura molt més bonica, una acció de talent on el davanter va controlar a l’aire i a la mitja volta una centrada de Pau Salvans que va acabar dins la porteria abans que Ramírez, porter rival, se n’adonés. Mans al cap al Municipal en una acció digne del ‘10’ que duu a l’espatlla.
La il·lusió desbordaria en eufòria en la segona meitat, quan Enri posaria la cirereta al seu gran partit en una altra acció de davanter murri: Salvans havia rematat al pal una passada picada de Pedro del Campo, que venia de combinar molt bé amb Nuha. El badaloní, que no s’havia desenganxat en cap moment de l’acció, va fer el 3-0 definitiu al 72’. La reacció de Roger Vidal va ser instantània, enviant l’estrella del partit a la banqueta perquè rebés una nova ovació dels seus aficionats, que al final del partit correrien a buscar-lo per a immortalitzar la seva gran actuació.
«Contentíssim per marcar tres gols, feia molt que no tenia tant encert. Espero que n’arribin molts més per ajudar l’equip a guanyar», va expressar Enri al final del matx. El triomf era cabdal per «separar-se de la zona de baix», tal com va apuntar el golejador, i també perquè «va ser un cop molt dur perdre el derbi gironí, però a casa ningú ens guanya i era molt important sumar els tres punts».
El tècnic concordava de ple amb l’anàlisi d’Enri en afirmar que el de diumenge era un dels partits que tenen «marcats a casa» com a dies on cal guanyar. Més content de la represa que de la primera meitat, Vidal també va «felicitar» el seu jugador: «El veiem cada dia entrenar i està a un nivell molt alt. Espero que segueixi així, continuem confiant en ell». Amb els tres contra l’Andratx, Enri ha vist porteria nou vegades aquest curs i és el màxim golejador de l’equip seguit per Mas (sis gols) i Martí Soler (quatre, tots amb el cap i tres al Girona B).
Més bones notícies
Amb un hat-trick, la resta de bones notícies queden tapades, però un 3-0 és motiu de més d’una alegria. Mantenir el fortí al Municipal (sis victòries, set empats i cap derrota en tretze partits), firmar una nova porteria a zero (i ja en van 11 en 25 partits de lliga) i, sobretot, veure debutar Marc Garcia. Si per Enri va ser un dia «inoblidable», pel defensa va ser «molt feliç, portava molt temps entrenant amb el primer equip. Per mi és un plaer estar cada dia aquí, és un aprenentatge constant», va assegurar després del debut.
Un apunt final de cara al cap de setmana: L’últim hat-trick dels volcànics va fer-lo –qui si no?- Marc Mas en un triomf a casa per 5-2 on, de fet, va sumar quatre gols, un pòquer. El rival? El Terrassa, el mateix que l’Olot visita diumenge.
