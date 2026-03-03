Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Venezia serà el rival de l'Spar Girona a la Final Six

Roberto Íñiguez donant instruccions a les jugadores, en una imatge d'arxiu.

Jordi Roura

El Venezia serà el rival de l'Spar Girona als quarts de final de la Final Six de l'Eurolliga. En el desempat de la seva eliminatòria contra l'Schio s'han imposat per 62-51 gràcies a un 15-6 de parcial en els últims deu minuts. El duel es jugarà el dimecres 15 d'abril. L'altre partit en busca d'un lloc per a les semifinals, on ja hi ha el Galatasaray i el Feneebahçe, el disputaran el Landes (que ha perdut el desempat a Istanbul) i el Saragossa, l'amfitrió de la fase final.

