El Venezia serà el rival de l'Spar Girona a la Final Six
El Venezia serà el rival de l'Spar Girona als quarts de final de la Final Six de l'Eurolliga. En el desempat de la seva eliminatòria contra l'Schio s'han imposat per 62-51 gràcies a un 15-6 de parcial en els últims deu minuts. El duel es jugarà el dimecres 15 d'abril. L'altre partit en busca d'un lloc per a les semifinals, on ja hi ha el Galatasaray i el Feneebahçe, el disputaran el Landes (que ha perdut el desempat a Istanbul) i el Saragossa, l'amfitrió de la fase final.
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Apareix viu a Susqueda l’home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana
- Catalunya dona per perduda la lluita contra algunes espècies invasores
- Retornats de França a Portbou
- «És inviable que nenes de quatre anys entrenin fins a les vuit del vespre i a l'exterior»
- Quan la nit es tenyeix de vermell: els fanals canvien per protegir salut i natura
- Rubau Speedster: el cotxe nascut a l’Empordà que es va presentar davant Fernando Alonso
- Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona