Consulta els horaris i els trams del Rally Costa Brava
La 74a edició de la prova comença dijous a la tarda a l’aparcament de la rotonda de Pedret de Girona i amb el primer i únic tram nocturn al Santuari dels Àngels
DdG
3 etapes, 13 trams (2 etapes i 12 trams per a Regularitat) i aproximadament 150 km cronometrats defineixen l’itinerari de la 74a edició del Rally Costa Brava, que engega els motors dijous a la tarda. «Hem apostat per oferir un itinerari amb els trams que més agraden als participants, els que defineixen l’essència del Rally Costa Brava. Són trams perfectes per als cotxes històrics, ben asfaltats, tècnics i no massa ràpids», expliquen des de l’organització, implicada un cop més perquè tot surti perfecte.
La primera etapa es disputarà dijous al vespre (només per a Velocitat) amb el ja famós tram nocturn als afores de Girona (Santuari dels Àngels). Divendres constarà de 6 trams en carreteres selectives i molt tècniques (Els Àngels, Santa Pellaia Curt i Salions-Sant Grau Curt). L’etapa del dissabte serà decisiva, amb 6 trams (Sant Miquel de Cladells, Collsaplana, Sant Hilari-Osor), idèntica a 2025, amb l’objectiu de poder disputar el tram Sant Hilari – Osor que no es va poder celebrar.
El degà dels ral·lis a Espanya (premiat com el FIA EHRC Rally of The Year) torna en una edició amb algunes novetats i amb més ambient i activitats per a l’afició que mai. Com és tradició, el Rally KH-7 Costa Brava obrirà la temporada del Campionat d’Europa FIA de Rallyes Històrics i CERH. Per les carreteres gironines desfilaran més de 200 cotxes excepcionals i un munt de pilots de llegenda. Destaquen, per un motiu o per un altre, el xef i pastisser Jordi Roca, el cantant Álvaro Soler i Jari-Matti Latvala.
Fornells, punt de referència
El parc d’assistència de Fornells de la Selva serà epicentre del Rally, on divendres i el dissabte se celebraran reagrupaments. Aquest espai s’ha convertit en un punt molt popular entre aficionats i públic familiar, ja que permet observar de prop el treball d’equips i pilots. Durant els tres dies del ral·li hi haurà un village amb servei de bar sota carpa, espais de marxandatge, food trucks, música i una de les tres pantalles gegants per les quals es podrà seguir la prova en directe. Les altres dues seran a Girona, una al podi de la rotonda de Pedret i l’altra a la Plaça Independència.
«Poder veure de prop autèntiques peces de museu dels ral·lis històrics és una oportunitat que no es poden perdre els amants d’un tipus d’automobilisme que, malgrat el pas dels anys, continua ben viu i arrelat a Catalunya», diu Berni Álvarez, el conseller d’Esports de la Generalitat. El president de la Diputació, Miquel Noguer, assegura que «hi ha esdeveniments que expliquen qui som i el Ral·li Costa Brava n’és un. És una manera d’entendre l’esport i el territori que forma part de la identitat gironina des de fa gairebé tres quarts de segle». Que comenci l’espectacle.
