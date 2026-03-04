La Selecció Catalana Amateur posa Peralada al mapa
Els d'Àlex Marsal visiten aquest vespre el Vilanova sense Mejía, sancionat, però amb Gallardo, Kanteh i Busquets, que vénen de jugar amb Catalunya amateur
Gerard Ullastre
El Peralada confia allargar avui el moment dolç que viu. Després de sis partits consecutius sense perdre, els d’Àlex Marçal visiten el Vilanova (20:00) a la recerca d’un triomf que permeti avançar els del Garraf i mirar seriosament les posicions de play-off. El Peralada té la baixa per sanció d’Ale Mejía però podrà comptar amb els tres futbolistes, Carles Gallardo, Omar Kanteh i Llorenç Busquets, que van disputar amb la Selecció Catalana Amateur la fase final de la Copa de Regions de la UEFA, un torneig reservat per futbolistes no professionals, el cap de setmana passat. La disputa d’aquesta competició, precisament, va fer ajornar el partit a aquest vespre.
Els blanc-i-verds són l’únic equip gironí que va aportar tres jugadors a la convocatòria de la selecció, consolidant el projecte d’Àlex Marsal com un dels més sòlids i competitius de la demarcació. Gallardo (central), Busquets (extrem) i Omar Kanteh (davanter) van entrar a la llista de Gerard Roca - el seleccionador català - i no és la primera vegada que ho fan. Més enllà del nombre de jugadors, el missatge que el club projecta a la comarca i la província és clar: el Peralada forja talent.
«Premiar la feina ben feta»
Per a Llorenç Busquets representa «un orgull enorme» formar part dels plans de Roca amb assiduïtat. «És un premi a la feina feta durant la temporada i al treball diari amb el Peralada… Defensar els colors de Catalunya sempre fa especial il·lusió» confessa l’extrem. En aquesta mateixa línia, el pitxitxi xampanyer, Omar assegura que la trucada de la selecció és la confirmació de què «el treball dur sempre té una recompensa». El davanter diu que veu aquest reconeixement com «una motivació extra per continuar creixent».
Els tres jugadors comparteixen un diagnòstic: la convocatòria amb la selecció no hauria estat possible si el club no estigués en una bona dinàmica. «La trucada del seleccionador és símptoma que al Peralada s’estan fent bé les coses» conclouen els tres. Gallardo, que no va poder assistir a la convocatòria per motius laborals, destaca que compartir vestidor a la selecció amb dos companys, «fa que l’experiència sigui encara més bonica». Malgrat l’absència del capità xampanyer, Roca va fer saber al central que tot i no haver pogut viatjar a Terrassa, hi compta pel futur. Gallardo recorda amb orgull les paraules del seleccionador, i les associa al «compromís» que assegura que sempre ha tingut amb el combinat nacional.
L’Estadi Olímpic de Terrassa va acollir la «final four» que decidiria el representant estatal a Europa. El desenllaç va ser cruel amb Catalunya, que va perdre 2-4 a la pròrroga contra Navarra a la semifinal. Un gol matiner dels navarresos va fer que el partit comencés coll amunt pel combinat nacional, però Catalunya va aconseguir posar les taules a l’electrònic abans de la mitja part. A la represa, Omar Kanteh posava el 2-1 al marcador fent justícia. Navarra va empatar el partit al minut 90 forçant la pròrroga. El futbol, que acostuma a penalitzar l’equip que perdona, va ser cruel amb la selecció catalana. La CATUEFA va estar tot el temps extra assetjant la porteria rival, però dues distraccions puntuals van traduir-se en un càstig letal.
El mateix Omar Kanteh qualificava «d’enganyós» el resultat final (2-4) argumentant que Catalunya «havia dominat la major part del partit». En aquesta mateixa línia, Busquets explica la dinàmica del partit mitjançant una lectura tàctica que denota la sensació de l’extrem que la selecció catalana va ser superior en el joc: «Navarra ens deixava proposar… Vam tenir molta possessió i vam generar moltes ocasions», diu, i es lamenta perquè «se’ns van escapar petits detalls que al final marquen la diferència».
Peralada, segell de qualitat
Malgrat la desfeta del combinat, la lectura que en fan els jugadors del Peralada és molt positiva. Busquets reconeix que la seva presència a l’equip amateur així com la dels seus dos companys es deu a «la bona feina que està fent el club». Omar Kanteh coincidia amb la perspectiva de l’extrem. «La convocatòria demostra que al Peralada s’està treballant molt bé, que hi ha un projecte sòlid» i afirma que «El mèrit és de tot el grup». En aquest sentit, Gallardo afegia un matís, assegurant que la presència dels blanc-i-verds a la selecció catalana posava el club empordanès en el «punt de mira». «De vegades tinc la sensació que estem allà a dalt apartats i som l’equip que ningú mira, però gràcies a la convocatòria de la CATUEFA veig que pels seleccionadors som un club a tenir en compte», sentenciava el capità.
En definitiva, la «final four» de Terrassa va deixar lectures positives pel futbol català i gironí: el bon nivell de Catalunya va fer que la selecció es quedés a les portes de la final; i el Peralada, com a club, va quedar reforçat gràcies a la presència de tres jugadors a la convocatòria i el missatge subliminar de què, si la selecció catalana amateur cerca talent, l’Empordà és un molt bon racó per trobar-ne.
