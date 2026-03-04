El soci del Barça que va denunciar Laporta ho farà un altre cop després de les eleccions
Isidoro Segundo Navarro adverteix que després de la votació exercitarà "totes les accions legals que permet l’ordenament jurídic".
J. G. Albalat
Isidoro Segundo Navarro Gurumeta, soci del FC Barcelona que va denunciar davant l’Audiència Nacional l’expresident del Barça i candidat a la reelecció, Joan Laporta, apunta que acudirà als jutjats de Barcelona després de les eleccions que se celebraran en el club blaugrana el 15 de març, segons un comunicat remès a El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. El seguidor del club blaugrana va anunciar ahir que no recorrerà la interlocutòria dictada el 2 de març pel jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz, en la qual inadmetia la denúncia per falta de competència per investigar els delictes atribuïts a Laporta i el seu equip directiu sortint, com blanqueig de capitals, frau a Hisenda i organització criminal.
Navarro Gurumeta afirma que mai ha sigut la seva intenció "voler influir en la campanya electoral i menys encara causar cap classe de perjudici" al FC Barcelona. "És l’equip que estimo des de la infància i del qual em preo de ser soci des de fa 25 anys", diu. Per aquesta raó, precisa, no realitzarà "activitat ni cap gestió fins que hagin passat les eleccions" del 15 de març. No obstant, adverteix que "a partir de la data indicada" exercitarà "totes les accions legals que permet l’ordenament jurídic". En aquest sentit, concreta que el fet de no recórrer la decisió de l’Audiència Nacional "no exclou que es pugui acudir de nou davant la Justícia, però ja en la jurisdicció pròpia de la ciutat de Barcelona".
El jutge Santiago Pedraz va inadmetre la denúncia per una qüestió de competència, però no va entrar en el fons de l’assumpte. El magistrat, que va fer seu l’informe de la fiscalia, assenyalava en la seva resolució que l’Audiència Nacional no era competent per investigar els fets denunciats, al no haver-se comès íntegrament a l’estranger tots els delictes atribuïts. Aquesta decisió deixava la porta oberta que el soci del Barça tornés a presentar la denúncia davant els jutjats de Barcelona.
Vinculació evident
La denúncia relata l’existència d’una presumpta estructura a l’estranger, però també operacions fetes a la capital catalana i a la seu del club. El magistrat reconeixia en la seva interlocutòria que els delictes d’administració deslleial, contra la Hisenda Pública i d’organització criminal compten amb "una evident vinculació territorial amb les conductes descrites" i, per tant, "s’identifiquen" accions "establertes a Barcelona que poden ser qualificades de típiques".
