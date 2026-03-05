Fernando Alonso es prepara per patir
El Mundial 2026 de fórmula 1 aixeca el teló aquest cap de setmana a Melbourne amb nou reglament i moltes incògnites.
L’últim campió, Lando Norris, surt com a favorit juntament amb Oscar Piastri, el seu company a McLaren, davant Max Verstappen.
Laura López Albiac
La temporada de la fórmula 1 es perfila com una de les més intenses i transformadores. No només perquè entra en vigor un nou reglament que afecta unitats de potència, xassís i pneumàtics, sinó perquè les escuderies, els pilots i els aficionats hauran d’adaptar-se als dràstics canvis.
La fórmula 1 introdueix motors híbrids d’eficiència energètica i reducció d’emissions. Turbos avançats, bateries d’alt rendiment i la gestió de l’energia elèctrica exigiran un procés d’adaptació. No obstant, també segons el que s’ha vist en el shakedown de Barcelona i en els tests de Bahrain, sembla que tota aquesta revolució no alterarà les jerarquies i els quatre grans (Mercedes, Red Bull, McLaren i Ferrari) seguiran al capdavant de la graella. No s’espera un miracle a l’estil BrawnGP 2009 i la FIA ha apaivagat els equips quant al teòric avantatge del propulsor de Mercedes, pactant una mesura de control per a la relació de compressió del motor tant en condicions de calor com de fred a partir de l’1 de juny.
Dos grans premis a Espanya
La clau de l’èxit estarà en el desenvolupament i en la capacitat dels equips per corregir el rumb al llarg d’una llarga campanya, amb 24 grans premis en el calendari, que arrenca a Austràlia (8 de març), acabarà a Abu Dhabi (6 de desembre) i per primera vegada tindrà dos grans premis a Espanya, el GP de Barcelona-Catalunya (14 de juny) i el GP d’Espanya en el circuit urbà MadRing de Madrid (13 de setembre).
Pel que fa a les escuderies, les dues principals novetats són Cadillac i Audi. La marca dels quatre cèrcols completa la definitiva transició de Sauber i s’estrenarà en l’F1 mantenint la seva dupla de pilots, Gabriel Bortoleto i Nico Hülkenberg, i amb Mattia Binotto i Jonathan Wheatley al capdavant de la cúpula esportiva.
Cadillac és l’onzena escuderia, inicialment com a client de Ferrari abans de passar els seus propis motors a mitjà termini. Permet la tornada de dos pilots molt experimentats, el finlandès Valtteri Bottas i el mexicà Sergio Pérez.
Honda ha passat a ser soci en exclusiva d’Aston Martin, després de tancar el capítol com a client de Mercedes. En la pretemporada, tot i les altes expectatives generades amb el nou projecte d’Adrian Newey, l’equip de Silverstone va topar amb la crua realitat d’un cotxe que ha arribat tard i malament a l’inici de curs.
HRC ha assumit gran part de les culpes, però l’AMR26 arrossega fallades de diversa índole, algunes de difícil solució a curt termini i l’ambiciós pla de Lawrence Stroll fa aigües per tot arreu.
"Estem decebuts, però no serveix de res mirar enrere", va suggerir l’ambaixador d’Aston Martin Pedro de la Rosa a Bahrain, on Fernando Alonso i Lance Stroll van ser els que menys van rodar (400 km), davant els més de mil quilòmetres acumulats pels seus rivals.
"Tot té remei, la solució és en camí", va afegir Alonso, intentant contenir el desànim general i molt menys crític que el seu company Lance Stroll: "L’únic que està bé del cotxe és la decoració".
Newey va assumir el seu càrrec al març i el primer model no va entrar al túnel de vent fins a l’abril, amb la qual cosa el retard respecte a la majoria d’equips és de quatre mesos. Per pal·liar el temps perdut calia aprofitar al màxim els tests d’hivern, cosa que tampoc van poder fer davant la falta de fiabilitat del propulsor Honda. Alonso confia en el gran marge de desenvolupament que sempre concedeix als equips una temporada amb noves normes i apunta que poden guanyar "fins a vuit dècimes per volta" només canviant algun paràmetre.
Honda marcarà els terminis de recuperació per acostar-se al nivell de la zona mitjana de la graella. Parlar d’un cotxe per lluitar per més sembla poc realista.
Per a Alonso, que al juliol complirà 45 anys i abans estrenarà paternitat, és un any crucial. El que passi els pròxims mesos determinarà si és el seu últim Mundial.
Els protagonistes
A més de la tornada de Bottas i Checo, a la graella es mantenen tots els pilots del campionat 2025, tret de Tsunoda, que va perdre el seu seient a Red Bull i passa a ser reserva de l’escuderia. El seu lloc, al costat de Max Verstappen, és ara per al francès Isack Hadjar.
La seva vacant en la segona formació de Red Bull, VisaRB, serà coberta per Arvid Lindblad, de 18 anys. El britànic, d’ascendència sueca, formarà tàndem amb Liam Lawson i es convertirà en l’únic debutant aquesta temporada.
Lando Norris inicia la defensa del títol i llueix l’1 al xassís del McLaren, però tant el seu company Oscar Piastri, tercer l’any passat, com l’actual subcampió, Verstappen, ara amb el dorsal 3 en el seu Red Bull RB22, parteixen com a màxims aspirants a la corona, sense oblidar els pilots de Ferrari Charles Leclerc i Lewis Hamilton, que en pretemporada s’han postulat com a candidats, al volant d’un SF-26 molt ràpid.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi
- Girona haurà de pagar més de 300.000 euros per 42 sentències favorables als treballadors municipals
- El Departament d'Educació denega els concerts al Bell-lloc i Les Alzines en totes les etapes
- «Els cotxes són la meva passió, però hi entenc més de pastissos»
- La pista de l’aeroport de Girona queda inoperativa mitja hora per una avaria en un jet privat
- El mar recula a la Costa Brava: les minves, aquest any, arriben al febrer
- Descobreix quan estarà actiu el radar mòbil a Sarrià de Ter les pròximes setmanes
- Metges de família alerten de l'excés de medicació en gent gran