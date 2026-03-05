Íñiguez abans de rebre el Saragossa: "És un partit important, però no definitiu"
El tècnic de l'Spar Girona només tindrà demà (20h) la baixa de Canella en un duel que posa en joc el lideratge de la Lliga Femenina
Partit gran el de demà al vespre a Fontajau (20h). Un Spar Girona-Casademont Saragossa, colíders, jugant-se la primera posició en solitari quan s'enfila la recta final de la fase regular. Per al duel el tècnic Roberto Íñiguez només tindrà la baixa de Canella. Després vindran uns dies de descans per a la majoria de les jugadores gràcies a l'aturada FIBA, que només s'emportarà Guerrero amb la selecció 3x3 d'Espanya, Carter amb la d'Azerbadjan, i Bibby amb el 5x5 d'Austràlia.
L'entrenador de l'Uni no veu el partit de demà com a definitiu, coincidint amb el parer del seu homòleg a la banqueta del Saragossa, Carlos Cantero. "És un duel important, però no definitiu. Ho podria ser si el Saragossa guanya perquè tindria un triomf més i l'average. Això podria ser un avantatge important. També s'ha de veure si guanyem nosaltres, si ho fem capgirant l'average (cinc punts)... el nostre calendari és molt dur, més que el del Saragossa i el València", ha assegurat aquest matí en la prèvia del partit. Íñiguez, fins i tot, no descarta que el València pugui entrar en la pugna per guanyar la fase regular tot i que ara està dos triomfs per sota dels líders.
Sobre el Saragossa ha destacat la seva plantilla. Íñiguez ha dit que "com a club amb més possibilitats, diners i infraestructura per guanyar-ho tot a Espanya i aspirar a l'Eurolliga hi veig el València. I a partir d'aquí hi ha el Saragossa, amb un roster molt ben confeccionat de 12 jugadores, que tot i alguns problemes físics, no han hagut de tocar en tota la temporada. Així han pogut anar treballant i progressant amb estabilitat i fer realitat, per exemple, la seva il·lusió per ser a la Final Six". En aquest sentit, però, l'entrenador també ha valorat el planter del Girona, "agraït al sacrifici i compromís de les jugadores. Ara hem de veure si podem donar el màxim del nostre nivell".
A l'Spar li ve ara un mes de març molt intens, tot i l'aturada FIBA. Després de rebre el Saragossa i dels partits de seleccions, l'equip visitarà el València i afrontarà la Copa de la Reina a Tarragona. "L'Everest", en paraules del mateix Roberto Íñiguez. "Espero que les jugadores que marxen amb la selecció tornin sanes i bé, sé que els fa il·lusió, com li hagués fet il·lusió a Laura (Quevedo) ser citada. Ens anirà bé perquè per exemple Holm i Jocyte no han tingut descans des del novembre i ara els en podrem donar". La idea és tenir l'equip endollat "físicament i mental" per afrontar l'esprint final de temporada.
