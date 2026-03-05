Joan Ferrer: «Volíem tenir totes les posicions doblades»
El director esportiu del Bisbal Bàsquet, de la Segona FEB, va repassar els moviments i l’actualitat de l’equip
Joan Ferrer, el director esportiu del Bisbal Bàsquet, va repassar les darreres novetats de la plantilla dirigida per Èric Surís, que ha perdut Luka Dmitrovic, però ha sumat a la causa Adrià Domínguez i David Efambe. «Tenint en compte que el mercat de la categoria es tancava divendres, ja havíem anunciat que buscàvem una última peça, que han sigut dues per la baixa de Dmitrovic, perquè voliem tenir totes les posicions doblades».
Ferrer va destacar que això suposa «treballar millor en el dia a dia», valorant també l’aportació dels homes del segon equip. «Pel que fa a Dmitrovic, va arribar en un estat de forma molt baix i ell mateix va veure que la seva posada a punt s’estava alentint. A Domínguez ja el volíem a l’estiu i ara s’han donat les circumstàncies per incorporar-lo: el seu perfil ens encaixa molt i estem convençudíssims del fet que ens aportarà moltíssim i ens ajudarà a créixer com a equip». L’últim reforç, Efambe, «s’ha de llegir com a una oportunitat de mercat. Ara està en la recta final de la seva recuperació i ha de fer un procés gradual d’entrada al grup, però sabem del seu enorme potencial».
El Bisbal rebrà dissabte el Castelló al Pavelló Vell amb la tranquil·litat dels resultats recents, però, esclar, sense abaixar la guàrdia. Els de Surís són desens a la taula, amb un balanç de vuit victòries i onze derrotes, i encadenen dos triomfs consecutius: contra el Gandía (82-66) i el Getafe (65-75). «Hem tingut un descans de tres dies durant aquesta finestra FIBA perquè l’equip descansi i recarregui les piles. Queden set jornades perquè s’acabi la Lliga regular i estem ben posicionats per assolir l’objectiu», recorda Ferrer, que el classifica de la següent manera. «Anem per fases. Primer, evitar matemàticament les dues places de descens directe. Després, evitar el lloc de play-out tan aviat com sigui possible. Com ho farem? Guanyant els partits que facin falta. Si és un, un; si són dos, dos; si són tres, tres; i si són quatre, quatre. Llavors, ja seria moment de veure quant queda i quines podrien ser les altres fites. Però no ens podem distreure de la salvació».
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi
- Girona haurà de pagar més de 300.000 euros per 42 sentències favorables als treballadors municipals
- El Departament d'Educació denega els concerts al Bell-lloc i Les Alzines en totes les etapes
- La pista de l’aeroport de Girona queda inoperativa mitja hora per una avaria en un jet privat
- El mar recula a la Costa Brava: les minves, aquest any, arriben al febrer
- Descobreix quan estarà actiu el radar mòbil a Sarrià de Ter les pròximes setmanes
- Metges de família alerten de l'excés de medicació en gent gran
- Els 3 errors més comuns en les herències que cal evitar: “T’estalviaràs molts problemes”