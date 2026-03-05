Pau Cubarsí: «Potser aquell gol al Metropolitano ens hauria ajudat»
Pau Cubarsí repassa el seu moment al Barça i valora l’eliminació a la Copa davant la premsa gironina en l’homenatge que li fa la Diputació de Girona
El Barça sortirà més fort del partit de dimarts passat contra l’Atlètic de Madrid al Camp Nou (3-0), malgrat l’eliminació de la Copa del Rei a les semifinals. Així ho considera Pau Cubarsí, que ha aprofitat per repassar el seu moment a l'equip de Hansi Flick i valorar l’eliminatòria a la competició del ko davant la premsa gironina en l’homenatge que li ha fet aquesta tarda la Diputació de Girona pels èxits com a jugador blaugrana i campió olímpic amb la selecció espanyola.
«Vam fer un partit espectacular. Ens vam quedar a les portes de poder arribar a la final de la Copa, però crec que tant l’equip com l’afició confiem en el nostre estil de joc. Jo crec que això també ens donarà més forces per al què vindrà», ha comentat el central d’Estanyol. Al Barça, li va faltar un gol per forçar la pròrroga i qui sap què hauria passat de no haver estat eliminat, amb polèmica, el seu gol al Metropolitano en el partit d’anada. «Potser aquell gol ens hauria ajudat. No tenim molt clar què va passar, però si es va arbitrar així doncs serà correcte. Potser no ens hem de fixar més en l’arbitratge, sinó en el que podríem haver fet millor nosaltres», ha afegit.
En aquest sentit, Cubarsí es queda amb les coses positives de la tornada al Camp Nou: «L’estil de joc sempre l’hem tingut molt clar. Confiem molt en el míster i l’staff. Ens va sortir un partit espectacular. L’Atlètic tampoc va crear moltes ocasions, així que això també ens dona molta més energia i seguretat en seguir creient en el que fem. Així seguirem».
Líders amb 4 punts de marge
Alhora, el defensa gironí ha parlat de la situació dels de Flick a la Lliga, on són líders amb quatre punts de marge sobre el Reial Madrid després de la derrota dels blancs contra el Getafe dilluns passat (0-1). «Hem de fixar-nos primer en nosaltres mateixos perquè la Lliga depèn de nosaltres, així que si guanyem els màxims partits possibles segurament ens l’emportarem. Aquest coixí que tenim amb el Madrid pot anar-nos bé, però primer ens hem de fixar en nosaltres».
El Barça, a part de la Lliga, també s’aferra a la Champions. El gran títol que li falta per celebrar a Cubarsí. «Sí, com a culer guanyar un títol tant sigui Lliga, com Copa o Supercopa és impressionant, però portar la Champions seria un somni espectacular. Ho lluitarem i ho intentarem aconseguir», ha assegurat.
Sobre el seu creixement futbolístic, ha reconegut que «com a central, m’estan ajudant molt. Sempre m’ajuden i em donen pautes par seguir millorant cada partit. Això també és gràcies a l’staff, que em donen aquesta confiança per seguir creixent com a futbolista». Mentre que del fet de normalitzar el seu gran nivell amb només 19 anys, ha dit que «des de ben petit ja comences a jugar partits molt importants, així que quan fas el pas a gran nivell potser li perds aquesta por o nervis. Al final, són partits d’alt nivell. Potser quan els jugues no li dones importància, però quan passen els dies poses els peus a terra del que estàs fent».
En la visita de Cubarsí a Girona, el central d’Estanyol s’ha recordat del Girona i l’últim partit a Montilivi amb derrota blaugrana (2-1): «És un partit especial sempre tornar a casa. Van ser tres anys, encara que fos molt petit, però sempre guardo un record molt maco a dins del meu cor. Estic decebut per la derrota, però molt content per tornar a casa». No sense agrair el reconeixement de la Diputació. «Estic molt content i orgullós, com a gironí, de rebre aquest reconeixement. Sobretot, que m’hagin obert les portes de la Diputació. Em fa seguir treballant», ha afirmat.
