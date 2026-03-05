El Rally Costa Brava es posa en marxa a Girona
La 74a edició del degà dels ral·lis al país s'ha engegat amb la sortida des del Pont de Pedret amb la presència d'un centenar d'aficionats
El primer dia del Rally Costa Brava té com a plats forts la signatura d’autògrafs i el primer tram nocturn a Els Àngels. L’edició 74 del degà dels ral·lís al país ha reunit a més d'un centenar d’aficionats a mitja tarda al Pont de Pedret, recompensats amb l’exuberància i l’impacte que ha provocat veure, de ben a prop, diferents joies del motociclisme clàssic, com el Lancia Rally 037, el BMW M1 Procar, el Ferrari 308 GTB Michelotto, el Seat Ibiza Kit Car, el BMW M3 (E30) o el Porsche 911. Ni la pluja, que no ha provocat cap mena d’alteració als plans previstos, i que ja havia afluixat coincidint amb l'hora de sortida, ha fet minvar els ànims als presents. Possiblement, tampoc no s’ho volia perdre.
Els protagonistes, amb el gran favorit Jari-Matti Latvala, tres cops subcampió del món, al capdavant, s'han fet la fotografia de rigor i s'han fet un fart de signar autògrafs abans de començar la primera etapa. Aquesta tindrà continuïtat durant la jornada de divendres i la de dissabte, en què es preveu que el Pont de Pedret torni a reunir a una gentada per ovacionar i commemorar els tres dies de benzina al territori.
Bona part de les mirades també les han centrat el xef i pastisser Jordi Roca i el cantant Álvaro Soler, el primer amb un Seat Ibiza 2.0 GTI en la seva cinquena participació i el segon amb un Porsche 911 SC en la quarta presència al Rally Costa Brava.
Ha valgut la pena esperar un any per reprendre les emocions que s'han generat en la primera jornada d’un esdeveniment definit com «un ral·li que és molt més que un ral·li» i que tindrà als seus amants entretinguts durant les pròximes 48 hores.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi
- Girona haurà de pagar més de 300.000 euros per 42 sentències favorables als treballadors municipals
- El Departament d'Educació denega els concerts al Bell-lloc i Les Alzines en totes les etapes
- «Els cotxes són la meva passió, però hi entenc més de pastissos»
- La pista de l’aeroport de Girona queda inoperativa mitja hora per una avaria en un jet privat
- El mar recula a la Costa Brava: les minves, aquest any, arriben al febrer
- Descobreix quan estarà actiu el radar mòbil a Sarrià de Ter les pròximes setmanes
- Metges de família alerten de l'excés de medicació en gent gran