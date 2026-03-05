Vildoza s’entrena amb el Bàsquet Girona
L'equip de Moncho Fernández prepara el duel contra l'Unicaja
L’argentí Pepe Vildoza ha estat el centre d’atenció en el retorn a la feina dels de Moncho Fernández. El seu futur, però, no està gens clar, després del rebombori respecte al seu possible fitxatge per Boca.
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi
- Girona haurà de pagar més de 300.000 euros per 42 sentències favorables als treballadors municipals
- El Departament d'Educació denega els concerts al Bell-lloc i Les Alzines en totes les etapes
- La pista de l’aeroport de Girona queda inoperativa mitja hora per una avaria en un jet privat
- «Els cotxes són la meva passió, però hi entenc més de pastissos»
- El mar recula a la Costa Brava: les minves, aquest any, arriben al febrer
- Descobreix quan estarà actiu el radar mòbil a Sarrià de Ter les pròximes setmanes
- Metges de família alerten de l'excés de medicació en gent gran