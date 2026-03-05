Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Vildoza s’entrena amb el Bàsquet Girona

L'equip de Moncho Fernández prepara el duel contra l'Unicaja

Vildoza, entrenant a Fontajau

Vildoza, entrenant a Fontajau / Bàsquet Girona

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

L’argentí Pepe Vildoza ha estat el centre d’atenció en el retorn a la feina dels de Moncho Fernández. El seu futur, però, no està gens clar, després del rebombori respecte al seu possible fitxatge per Boca.

