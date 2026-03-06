Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
borrasca Reginanou hospital TruetaRyanairBalandrauagenda GironaRally Costa Bravagasolineres barates Girona
instagramlinkedin

El Bisbal torna de l’aturada contra un dels líders i favorits

Surís apunta que «hem d’intentar seguir com fins ara» i evita mirar «ni amunt ni avall» la classificació

Eric Surís, entrenador del Bisbal Bàsquet.

Eric Surís, entrenador del Bisbal Bàsquet. / MARC MARTÍ

Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

La Bisbal d'Empordà

El Sol Gironès Bisbal Bàsquet torna a la competició per afrontar «ben bé un últim quart de Lliga regular» amb la visita de l’Amics Castelló, «un dels líders i favorits», demà a la tarda al Pavelló Vell (18.10 h). Per a Eric Surís, l’equip arriba al partit en un «moment bo»: «La dinàmica de treball també ho és i l’ambient al vestidor. Les sensacions són molt millors, hem anat de menys a més, però encara queden set partits». En aquest sentit, l’aturada per al tècnic ha anat «bé per carregar piles i afrontar la recta final, però ens ha tallat una dinàmica que era molt positiva. Hem d’intentar seguir com fins ara, tot i que ens vingui un pes pesant com ho és el Castelló».

Els bisbalencs es troben en una situació còmoda a la taula, malgrat que Surís evita celebrar res abans d’hora. «No mirem ni amunt ni vall encara. Afrontem aquest partit com tots els del Pavelló Vell, volent ser competitius i intentant lluitar contra tothom. És un dels equips amb més potencial i un roster amb experiència a Primera FEB. Segur que serà un partit de màxima dificultat. Tant de bo la nostra afició pugui gaudir i tots junts els posem les coses difícils per aconseguir la victòria». «Queda molt per obsessionar-nos amb la classificació, si bé és evident que es comença a mirar més del que demanava al principi. No hem de pensar més enllà perquè és el que ens ha portat fins aquí. Centrar-nos setmana rere setmana en ser millors. Hem de seguir sent sòlids en defensa», ha afegit.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents