Patinatge artístic
Els conjunts gironins de grups de xou gran se citen a Granollers pel Campionat de Catalunya
CPA Olot, CPA Girona, PA Maçanet, CP Celrà i PA Figueres lluitaran pel primer gran títol de la temporada
La temporada 2026 de patinatge artístic quedarà oficialment inaugurada aquest cap de setmana amb el Campionat de Catalunya de grups de xou i quartets, que tindrà lloc els dies 7 i 8 de març al Palau d'Esports de Granollers. Després de presentar les noves coreografies el passat mes de febrer a Fontajau en les semifinals de Catalunya, els conjunts gironins classificats lluitaran pel primer gran títol de l'any. En grups de xou grans destaca la presència del CPA Olot, que es va imposar en la semifinal blanca amb "Estic enganxat", el CPA Girona ("Begin"), el PA Maçanet ("Why not?"), el CP Celrà ("Caça'm") i el PA Figueres ("I si...?").
La cita reunirà alguns dels millors patinadors i patinadores del panorama internacional, entre els quals sobresurten els clubs olotí, gironí i figuerenc, tots ells participants en l'últim Mundial de la Xina. El CPA Olot és el vigent campió del món.
D'acord amb el programa de competició, dissabte 7 de març es disputaran els quartets cadet, júnior i sènior i els grups de xou grans; i diumenge 8 de març, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, serà el torn dels grups de xou petits i grups de xou júnior.
Dissabte 7 de març
Quartets cadet
- CPA Molins de Rei – Walka
- CPA Sant Julià de Vilatorta – Entrega urgent
- CP Sant Iscle – Spherefour
Quartets júnior
- APA Malgrat – Bloom
- CPA Bellvís – Aurum
- CPA Torredembarra – Secrets del Mar
- CPA Roda – Red Flag
- CPA Caldes d’Estrac – Tres Seixanta
- CPA Skating Cunit – Aria
Quartets sènior
- CP Bell-lloc d’Urgell – Berlín 1989
- Club Egara – Woman King
- CPA Masquefa – Rocket Girls
- CPA Caldes d’Estrac – Dos Dos Quatre
- CP Borges Blanques – Guardianes de l’Invisible
- PA Tordera – Mean Girls
- PA Mataró – Blossom
- PA Llavaneres – Clover
- CPA Skating Cunit – Vortex
Grups xou grans
- C. Gimnàstic de Tarragona – Endless Chase
- PA Figueres – I si…?
- CP Celrà – Caça’m
- APA Folgueroles – Fragile
- PA El Masnou – Passin i vegin! L’espectacle és a punt de començar
- PA Maçanet – Why not?
- CPA Girona – Begin
- CPA Skating Cunit – Fake Face
- CPA Tona – Extra omnes
- CPA Olot – Estic enganxat
Diumenge 8 de març
Grups xou júnior
- GEIEG – Infiltrada
- PA Mataró – Partitura Rebel
- CP Lliçà de Vall – Sala 3, Fila 28
- CPA Sentmenat – L’última voluntat
- CP Bescanó – Deliver Us
- CPA Girona – Tria’m
- CPA Olot – Made in China
- CP Jove Salou – L’últim hoste
- CPA Tona – Gen-etic
- PA Llavaneres – Guess Who?
- CPA Skating Cunit – Sans-Papiers
Grups xou petits
- CPA Pallejà – Padaung
- CPA Sant Joan Despí – Jacquotte Delahaye
- CPA Bellvís – Versus
- CPA Terrassa – Inuit
- CE Roda de Barà – Revela’t
- CP Ciutat de Sabadell – Múltiple
- AE Fornells – All in
- CP Lliçà de Vall – Psycho Mind
- CP Bescanó – El preu del desig
- CPA Roda – Torna
- CPA Olot – Binomi inseparable
- CPA Ripollet – Take Action!
- CP L’Aldea – Cosmos interior
- PA Figueres – X Tu
- CPA Tona – Azadi
- CPA Skating Cunit – Ella, tu i jo
