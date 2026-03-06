Moncho: "Vildoza és jugador del Bàsquet Girona i hi compto"
El club no contempla la sortida del base argentí a pesar de les seves declaracions d'amor pel Boca Juniors i el fet que aquest equip l'hagi inclòs en una llista de futuribles
Cinc setmanes després del darrer partit, diumenge torna l'ACB a Fontajau amb la visita de l'Unicaja (12h)
Cinc setmanes després de l'últim partit del Bàsquet Girona a Fontajau (victòria contra el Burgos el 31 de gener), l'equip de Moncho Fernández torna a jugar aquest diumenge davant la seva afició. "S'ha fet llarg", ha admès avui el tècnic, en la prèvia del partit contra l'Unicaja (12h). Dos partits seguits fora de casa i dues setmanes d'aturada de la lliga per la Copa del Rei i la finestra FIBA han provocat aquesta llarga travessia, que l'equip no ha pogut aprofitar massa per entrenar perquè sis jugadors han marxat amb la selecció i, per exemple, Sergi Martínez ha tornat "tocat" de la seva participació amb Espanya.
"Han sigut setmanes estranyes, sense els jugadors que van anar a les seleccions. Ha tornat tothom, ahir va ser la primera vegada que vam tornar a entrenar junts. Sergi té un problema al turmell que es va fer amb Espanya i ahir a l'escalfament se'l va notar malament i no es va exercitar. Veurem què passa d'aquí a diumenge i si ens pot ajudar. Els altres jugadors han tornat bé, en condicions", ha detallat Moncho. En tot cas, hi ha la baixa segura de Juan Fernández, amb una fascitis plantar. D'altra banda, Maxi Fjellerup també ha arrossegat alguna molèstia, tot i que en principi s'hi compta.
"No ha estat com ens agradaria aquesta aturada", ha subratllat l'entrenador, que de la mateixa manera ha valorat la base del club: "l'equip U22 i els júniors ens han anat molt bé per tenir jugadors als entrenaments", ha subratllat, donant per fet que diumenge a la banqueta hi haurà jugadors de les categories inferiors. A Lleida, sense anar més lluny, en la darrera jornada disputada, va debutar Izan Soler. "La feina fosca dona alegries com aquesta de debutar amb el primer equip", ha indicat el preparador, "molt content" per veure créixer els jugadors de la casa que pugen de baix.
El cas Vildoza
Moncho Fernández també s'ha referit a Pepe Vildoza. Ho ha fet per reiterar que "avui dia és jugador del Bàsquet Girona i hi compto". El tècnic ha explicat que ha parlat amb el base argentí "però només de com li havia anat i com estava". No van tractar, per tant, ni les seves declaracions admetent que es "moria" per jugar amb Boca, ni aquesta circumstància que ha saltat aquesta setmana després que l'equip argentí l'inscrivís en una llista de futuribles per disputar la Champions de les Amèriques. Segons ha pogut saber Diari de Girona, el club no té cap oferta pel base ni contempla deixar-lo sortir. A Fontajau la presència de Vildoza en aquesta llista ha causat molta sorpresa, pel fet de poder-hi incloure jugadors amb contracte amb altres equips, tot i que es recorda que no té cap validesa.
L'entrenador, en la seva exposició, s'ha referit també a la renovació de Maric: "estic molt content, és un exemple de dedicació, compromís i lluita, el tipus de jugador que volem. És una gran notícia". En aquest sentit, Moncho ha reconegut que voldria poder tenir la continuïtat de moltes altres peces del vestidor perquè "estic supercontent amb els jugadors que tinc i amb el compromís de tothom. És vital tenir gent involucrada i que vulgui estar aquí amb nosaltres".
Del rival de diumenge, l'Unicaja, amb prou feines se n'ha parlat. El tècnic ha reconegut que "s'ha fet molt llarg, aquesta aturada no arriba en el millor moment. L'Unicaja?, és un rival que juga bé i amb energia i la primera feina serà igualar aquest nivell d'energia. Són bons en el rebot, en els primers segons de posessió, i haurem de ser capaços de frenar la seva anotació i ser llegir el seu arsenal defensiu, que també és molt ric". El Girona reprèn la lliga desè, amb un balanç de 10-10, la millor classificació d'aquestes quatre temporades en aquest punt de la pel·lícula.
Subscriu-te per seguir llegint
- Enxampen Aleix Espargaró fent un avançament molt perillós amb bicicleta a Girona
- Cues quilomètriques a l'AP-7 per un accident múltiple a Vilablareix
- «Els cotxes són la meva passió, però hi entenc més de pastissos»
- Tanquen accessos a les lleres del Ter i la Muga pel desembassament del Pasteral i Darnius-Boadella davant la borrasca Regina
- L’infantament de Marc Bernal
- Toni Pons registra un nou rècord de facturació i es prepara per traslladar-se a Bescanó
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi
- Experts alerten: què passaria amb els teus estalvis al banc si l’Estat espanyol entrés en guerra