Una nova apagada a Fontajau atura l'Spar Girona-Saragossa a un minut i mig del final (76-78)
Una nova apagada a Fontajau, que ha deixat sense llum la pista central, acaba d'aturar el partit de Lliga Femenina Endesa entre l'Spar Girona i el Casademont Saragossa. Quan falta un minut i mig pel final el resultat és de 76-78 favorable a les aragoneses, després d'una èpica remuntada de les gironines, que havien arribat a perdre de setze (49-65) al tercer quart. L'apagada ha provocat xiulets a la grada i que l'afició encengués les llanternes dels seus mòbils a l'espera que se solucioni l'avaria.
No és la primera vegada que hi ha problemes elèctrics o amb els videomarcadors a Fontajau. Aquest curs la llum ja va tenir aturat el Girona-Breogán de la lliga ACB, per exemple. A l'espera que torni el subministrament el públic coreja les diferents cançons que sonen per megafonia. L'apagada no ha afectat la zona de premsa, per exemple, ni un dels videomarcadors ni les pantalles de publicitat de led a peu de pista.
