Un triple gairebé sobre la botzina evita una remuntada èpica de l'Spar Girona (78-81)
L'equip gironí iguala un desavantatge de 16 punts (del 49-65 al 78-78) però acaba perdent per una cistella final de Fingall contra el Saragossa
El partit s'atura vint minuts per una apagada de la il·luminació quan s'enfilava la recta final
Era un partit important, però no decisiu. Quedem-nos amb aquest diagnòstic previ dels dos entrenadors per mantenir l'esperança en la lluita per guanyar la fase regular de la Lliga Femenina Endesa i assegurar-se el premi de repetir presència a l'Eurolliga l'any que ve. L'Spar Girona ho ha provat, però entre el potencial del Saragossa, la diferència de criteri arbitral a l'hora de xiular segons quins contactes, i la mala sort en un final a cara o creu ha acabat cedint contra el Casademont Saragossa, ara líder en solitari, amb un triomf més, i l'average a favor. Si serà o no definitiu ho sabrem d'aquí sis jornades. El que ha quedat clar aquest vespre a Fontajau és que per l'Uni no quedarà, capaç com ha estat de gairebé capgirar amb èpica un desavantatge de setze punts (49-65) en un últim quart que ha encès els 3.500 seguidors que hi havia a Fontajau. A quatre segons del final dos tirs lliures de Coulibaly situaven el 78-78 i la pròrroga semblava a tocar. Però un triple de Fingall ho ha engegat tot a rodar gairebé sobre la botzina (78-81). Una altra cosa és la nova vergonya que s'ha viscut al pavelló amb una nova apagada de llum. Faltaven 1.48 pel final del partit, l'emoció era màxima (76-78) i els focus s'han tornat a fosc, aturant el partit uns vint minuts perquè sent encara analògics triguen una eternitat a tornar-se a obrir. Com se sap no és el primer cop. Ja va passar en partit ACB entre el Girona i el Breogán o, en aquest cas per un problema als marcadors, encarrerint una hora l'inici de l'Uni-Galatasaray d'Eurolliga. Algú s'ho ha de fer mirar.
Quan semblava que l'Spar Girona tornava a entrar al partit després de retallar fins a 12 punts de desavantatge que havia tingut al primer quart (del 12-24 al 32-35 després d'un triple de Jocyte), ha sigut el Saragossa qui ha tornat a accelerar. I l'equip aragonès ha aconseguit marxar al descans amb un botí de 9 punts a favor (38-47) després d'un parcial de 6-12 en els últims cinc minuts.L'Uni només havia pogut anar per davant de forma testimonial amb el 3-0 inicial gràcies al triple de Coulibaly que obria el partit. A partir d'aquí, recital de faltes no xiulades dels àrbitres i festival triplista visitant, que amb un 4/4 al primer quart (Fingall, Hempe, Vorackcova i Pueyo) tenia molt més encert que les gironines. I això que Leite i Ortiz passaven desapercebudes, com a mínim, en atac.
Amb gairebé 3.500 espectadors a la grada, Fontajau feia goig. L'ambient de partit gran es respirava des de molt abans del partit i l'equip ha sortit amb tantes ganes d'agradar que, potser, això ha estat contrapruduent quan d'entrada ha faltat encert ofensiu. Una cistella de Bibby havia tancat el primer quart amb l'Spar vuit avall (18-26) i a partir d'aquí, en el segon parcial, i a còpia de bones defenses i d'intentar no embogir amb les decisions arbitrals ha arribat la reacció. A menys de cinc minuts pel descans el partit estava gairebé igualat (34-37), però un parell d'atacs desencertats han acabat donant ales al Casademont per marxar a la mitja part nou per davant (38-47).
Aquest equip mai no es rendeix i avui tampoc era el dia. La sortida del tercer quart ha sigut molt bona, trobant la connexió interior amb Coulibaly i amb Jocyte molt inspirada. Això ha permès que en un tres i no res les gironines tornessin a apropar-se al rival (47-50), tot i que algunes decisions controvertides dels àrbitres, sobretot García León, i l'encert del Saragossa, han tornat a disparar les aragoneses (47-57 amb un triple de Vorackcova). El forat encara s'ha fet més gran amb un bàsquet de Flores i un altre de Gueye per donar un màxim avantatge de +16 a les de Carlos Cantero (49-65) a 1.52 per tancar aquest tercer quart. El parcial de 2-15 era massa concloent, però l'Uni no havia dit l'última paraula, ni molt menys. Dos triples seguits de Jocyte, que s'enfilava als 19 punts, posaven el 55-67 per mantenir l'esperança.
Carter i Jocyte han obert el darrer parcial amb dos triples seguits que posaven l'Spar Girona a iou del rival (61-70). Els prop de 3.500 aficionats que han anat a Fontajau hi creien. L'Uni s'ha posat a set (65-72) a poc més de sis minuts del final i Bibby ha acabat d'encendre el pavelló amb el 67-72 que ho deixava tot obert per encarar els últims cinc minuts. El Saragossa ha sabut tenir el cap fred i amb Fingall i Ortiz ha mantingut un cert coixí (71-76) però una pilota robada de Bibby ha acabat amb falta a l'australiana i tirs (73-76) i un triple de Carter, han acabat d'encendre el partit (76-78). I amb el partit encès, els llums s'han apagat, en una altra vergonyant demostració de com necessària és una actuació tècnica a Fontajau. El duel s'ha hagut d'aturar uns vint minuts a falta d'1:48 pel final.
El partit s'ha reprès a les deu de la nit. Bibby ha errat un triple per posar-se per davant i en la següent acció el Saragossa també ha fallat de tres. Quedava un minut. Una entrada fallada per Carter ha evitat l'empat. Les visitants també han errat el seu atac i l'Uni ha tingut la darrera possessió. A quatre segons pel final Coulibaly ha convertit dos tirs lliures per empatar (78-78). Però gairebé sobre la botzina un triple de Fingall ha silenciat el pavelló, encara que amb un segon Bibby ha errat el triple que hauria forçat la pròrroga.
