Trump rep Messi a la Casa Blanca: "Crec que és millor que Pelé"
El president dels Estats Units, en plena guerra amb l’Iran, lidera una rebuda al campió de la MLS, Inter Miami, capitanejat per l’exestrella blaugrana
El president dels Estats Units, Donald Trump, va rebre a la Casa Blanca l’Inter Miami de Lionel Messi com a campió de la Major League Soccer i va afirmar que l’argentí és millor jugador que Pelé, a qui va dir haver vist jugar amb el Cosmos de Nova York en la dècada dels 70.
«No hauria de dir això perquè després diran que soc vell, però jo vaig veure jugar Pelé. Jugava al Cosmos. No ho sé... Pot ser que tu siguis millor que Pelé. Ell era bastant bo. ¿Qui és millor? ¿Tu? Jo crec que sí... Però ell era molt bo, ¿oi?», va afirmar Trump durant la recepció davant les rialles dels futbolistes que entrena Javier Mascherano, entre qui hi havia el també exblaugrana Luis Suárez o l’exatlètic Rodrigo de Paul.
El mandatari va rebre una samarreta de l’Inter Miami amb el seu cognom i el número ‘47’ a l’esquena (amb referència a la seva condició de quadragèsim setè president dels Estats Units), a més d’una pilota i un rellotge marca Tudor personalitzat.
És tradició que els campions de les grans lligues dels Estats Units, com la NFL, l’MLB o l’NBA, visitin la Casa Blanca, però és la primera vegada que Donald Trump rep el campió de la Major League Soccer.
«He de dir això: he vist grans jugadors del món de l’esport arribar [als Estats Units], de tots els països i estils. Molts van arribar amb gran expectació, ‘¡que increïble!’, deien tots... però no guanyaven. Aquest noi (Messi) va arribar, hi va haver un gran enrenou, i va guanyar», va afirmar Trump.
«Tu, Leo, vas arribar i vas guanyar, i això és una cosa molt difícil, molt inusual. A més, vas suportar molta més pressió de la que ningú imagina, perquè s’esperava que guanyessis... i gairebé ningú ho aconsegueix. Tu vas arribar i vas guanyar amb tota aquesta pressió. Això és un homenatge increïble», va afegir el mandatari.
En nom de l’Inter Miami va dir unes paraules el seu president i copropietari Jorge Mas. «Està veient un dels millors equips del planeta, allà, just darrere nostre», li va dir Mas a Trump.
«El millor del món»
«Em vaig dir a mi mateix el que molts creien impossible. Vaig dir: portarem el millor jugador del món perquè jugui a l’Inter Miami, i això va ser el 2019. I avui, davant vostès, tenen el millor jugador del món», va afegir.
L’Inter Miami es va proclamar el desembre passat campió de la MLS per primera vegada en la seva història cinc anys després del seu debut en lliga el 2020.
