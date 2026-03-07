Així va la classificació de Primera: el Girona manté el marge amb el descens
L'empat in extremis del Girona a València i l'empat entre l'Osasuna i el Mallorca manté l'equip de Míchel a 6 punts respecte als llocs de descens
El gol de Joel Roca a les acaballes del duel entre el Girona i el Llevant a l’estadi Ciutat de València és molt més que un simple gol. Per al conjunt gironí, aquest empat permet continuar una setmana més mantenint el marge de 6 punts respecte als llocs de descens, que actualment marca el Mallorca. Sobretot perquè, a primera hora, els mallorquinistes no han passat de l’empat a Pamplona. Això fa que el punt aconseguit a València sigui especialment valuós, ja que evita que l’equip de Demichelis retalli distàncies amb el Girona.
A més, haver sumat contra el Llevant també és positiu per mantenir el marge amb el conjunt valencià i impedir que s'acosti al Girona a la classificació i ,sobretot, en la lluita per la permanència. Una victòria local hauria situat el Llevant també a només 6 punts. En canvi, amb el repartiment de punts, el Girona manté un avantatge de 9 respecte als valencians.
Per tant, tot i haver jugat més de trenta minuts amb superioritat numèrica, l’empat, vistos els resultats d'avui dels equips que van per darrere dels gironins, no és ni de bon tros un mal resultat. El Girona acaba el cap de setmana exactament en la mateixa situació respecte al descens que al seu inici, ja que el punt li permet conservar el marge amb les zones més baixes de la classificació.
